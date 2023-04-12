Путин: новая орбитальная станция станет форпостом России в космосе

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем космонавтики. С программной речью, посвященной успехам и перспективам отрасли, глава государства выступил на торжественном приеме в Кремле.

«От всей души поздравляю с этим праздником граждан России, наших соотечественников, всех, кто работает в ракетно-космической отрасли и, безусловно, ее ветеранов, военнослужащих подразделений ВКС России, которые выполняют свой долг в ходе специальной военной операции»,— сказал господин Путин.

Глава государства отметил, что покорители космоса минувших лет являются для новых поколений примером в решении задач «укрепления технологического суверенитета». По мнению господина Путина, российская космическая отрасль последовательно наращивает свой потенциал.

«Слава Богу, впервые в новейшей истории было проведено 100 безаварийных космических пусков подряд… Безусловно, это очень хороший показатель того, что отрасль встает уверенно на ноги. Но, конечно, нужно идти дальше, покорять новые рубежи»,— подчеркнул президент.

Одним из таких рубежей, уверен господин Путин, станет новая отечественная орбитальная станция. Глава государства считает, что объект станет форпостом России в космосе.

«Нам надо создавать суверенные космические системы и компонентную базу нового поколения, осуществлять проектирование российской орбитальной станции, которая призвана стать форпостом нашей страны, служить изучению и освоению космоса. Специалисты знают, что новая станция будет направлена в том числе для решения задач, которые стоят перед нашей страной в самом широком смысле этого слова»,— сообщил господин Путин.

Кроме того, указал президент, России необходимо нарастить производство отечественных спутников под разные задачи.

«Нужно сосредоточить усилия на использовании околоземного пространства. Для этого совместно с технологическим бизнесом следует увеличить производство спутников, от опытно-конструкторских работ перейти к конвейерной сборке»,— подчеркнул глава государства.

Другая область, на которой российской космонавтике следует сосредоточить внимание, — межпланетные миссии, считает президент. Начать, по мнению главы государства, следует с возобновления лунной программы.

«Прежде всего речь о скорейшем возобновлении нашей лунной программы, о миссиях на другие планеты Солнечной системы, о развитии обсерваторий, которые уже помогают получать новые знания об эволюции Вселенной, открывают десятки звезд на самом краю Галактики и объекты в отдаленных от нас системах»,— резюмировал господин Путин.

Программу торжественного приема венчает премьерный показ фильма «Вызов», частично снятого в открытом космосе. Президент высоко оценил значимость выхода киноленты.

«Мы первыми сняли полнометражный художественный фильм на борту космического корабля. Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в создании этой картины. Она является уникальным событием для мирового кинематографа»,— отметил президент.

За несколько часов до приема Владимир Путин встретился с главой «Роскосмоса» Юрием Борисовым. В ходе этой встречи глава государства также поздравил отраслевиков с праздником, а также высоко оценил роль космической промышленности в жизни страны.

«Это не только какие-то вещи, связанные с научной фантастикой, а это то, что требуется прямо сегодня — прямо сегодня требуется народному хозяйству, требуется для укрепления и совершенствования системы обороноспособности страны — там много очень компонентов, абсолютно живых, востребованных сегодня для развития России»,— сказал президент.

Господин Путин также напомнил, что в этом году власти запланировали 251 млрд руб. бюджетных ассигнований в отрасль (против 224 млрд руб. в 2022).

О том, чего сегодня ждут россияне от космоса — в инфографике «Ъ».

Григорий Лейба