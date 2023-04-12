Чего ждут россияне от космоса: полет на Марс, база на Луне, звездные войны

Как показал опрос ВЦИОМа, приуроченный к Дню космонавтики, россияне стали более оптимистичны в вопросах освоения космоса и возможного контакта с инопланетянами. Среди предложенных респондентам футуристических сценариев самым популярным прогнозом на ближайшие 50 лет стал полет пилотируемого корабля на Марс (45% против 16% в 2014 году) и появление базы на Луне (37% против 13%). Выросла доля тех, кто верит в добычу полезных ископаемых на других планетах и развитие космического туризма. Каждый десятый ожидает контакта с инопланетянами. Не исключаются и негативные сценарии, включая космические войны и уничтожение Земли метеоритом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Доля скептиков, которые не верят ни в какой из предложенных сценариев по сравнению с 2014-м, наоборот, сократилась почти в пять раз до 10%.