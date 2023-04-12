Госдума одобрила в первом чтении госрегулирование табачного рынка

Госдума одобрила в первом чтении проект отдельного отраслевого закона, который устанавливает госрегулирование производства и оборота табачных изделий. Сейчас в России нет отдельного закона, регулирующего производство и оборот табака и никотинсодержащей продукции. В качестве модели регулирования Минфин предложил систему госрегулирования алкогольного рынка. Росалкогольрегулирование могут наделить правом контроля в сфере табачной продукции и переименовать в Росалкогольтабакконтроль.

Минфин подготовил основной законопроект (N310882-8), а также корреспондирующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях (N310899-8), Уголовный кодекс (N310855-8) и другие законодательные акты (N310820-8). В случае принятия закон вступит в силу 1 сентября 2023 года.

Документ предполагает лицензирование деятельности в сфере производства и импорта табачной, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства, однако не вводит лицензирование розничной продажи. Производителей законопроект обяжет регистрировать основное оборудование для производства продукции.

Производство или оборот без лицензии может повлечь административный штраф для должностных лиц в размере от 150 тыс. до 300 тыс. руб.; для юридических лиц — от 300 тыс. руб. до 1 млн. руб. или административное приостановление деятельности на срок от 60 до 90 суток.

Административный штраф за использование незарегистрированного оборудования может составить для граждан от 3 тыс. до 5 тыс. руб.; для должностных лиц — от 20 тыс. до 50 тыс. руб.; для компаний — от 100 тыс. до 150 тыс. руб.

Уголовная ответственность вводится за производство, закупку, поставку, хранение табачных изделий, табачной и никотинсодержащей продукции, а также сырья для их производства без соответствующей лицензии, совершенные в крупном (от 100 тыс. руб.) и особо крупном (от 1 млн руб.) размере. В первом случае размер штрафа может составить от 500 тыс. до 1 млн руб., срок лишения свободы — до трех лет. Во втором случае грозят штраф от 3 млн до 4 млн руб., лишение свободы на срок до пяти лет.

Росалкогольрегулирование было создано в 2009 году, среди прочего служба выдает акцизные марки, лицензии на производство этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, также в ведение службы была передана Единая государственная автоматизированная информационная система учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Предполагается, что принятие законопроекта о госрегулирования рынка табачной продукции приведет к сокращению объемов нелегального производства и оборота табачных изделий. В 2022 году Федеральная таможенная служба изъяла из незаконного оборота 82,5 млн пачек сигарет. Также был пресечен нелегальный оборот около 17 млн пачек табачных изделий и более 491 т табачного сырья на сумму 1,7 млрд руб.

По оценкам участников табачной отрасли, в 2022 году доля нелегального рынка сигарет выросла до 13% против 1% в 2015-м.

Подробнее — в публикации «Ъ FM» «Нелегальный табак до дела доведет».

Мария Федотова