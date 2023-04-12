Петербургская Melon Fashion Group откроет 50 магазинов нового бренда Idol

Петербургская Melon Fashion Group, владеющая брендами одежды Zarina, Sela, Befree и Love Republic, выводит на рынок новую торговую марку Idol. Бренд презентовали на выставке NatMall.

За первый год компания намерена открыть 50 магазинов в крупнейших торговых центрах. Бренд Idol может занять нишу испанской марки Massimo Dutti, которая ушла из России вместе с другими брендами группы Inditex.

Ранее «Ъ» рассказывал о причинах срыва сделки о покупке АФК «Система» доли шведской Eastnine в Melon Fashion Group, управляющей одежными брендами Sela, Zarina, Love Republic. АФК отказалась от приобретения, не сумев договориться о выкупе акций у других совладельцев, чтобы консолидировать большую часть бизнеса ритейлера. Однако на рынке считают, что у шведов сохраняется шанс уйти из РФ, так как интерес к активу может проявить ряд российских инвестфондов и крупных фешен-ритейлеров.

Подробнее – в материале «Система» проводила одежку».

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