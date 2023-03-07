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Коммерсантъ FM
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«Система» проводила одежку

Сделка по Melon Fashion Group сорвалась из-за несговорчивости совладельцев

“Ъ” выяснил причины срыва сделки по покупке АФК «Система» доли шведской Eastnine в Melon Fashion Group, управляющей одежными брендами Sela, Zarina, Love Republic. АФК отказалась от приобретения, не сумев договориться о выкупе акций у других совладельцев, чтобы консолидировать большую часть бизнеса ритейлера. Однако на рынке считают, что у шведов сохраняется шанс уйти из РФ, так как интерес к активу может проявить ряд российских инвестфондов и крупных фешен-ритейлеров.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В воскресенье вечером шведская инвесткомпания Eastnine сообщила о расторжении соглашения по продаже АФК «Система» пакета акций Melon Fashion Group (MFG; управляет одежными магазинами Sela, Zarina, Love Republic), не объясняя причин. Не сообщила о них и АФК. Однако, по данным двух источников “Ъ” на розничном рынке, причиной разрыва стала невозможность консолидации «Системой» большего пакета акций ритейлера. По заключенному в октябре 2022 года соглашению АФК планировала приобрести у Eastnine, East Capital Holding AB (еще одна шведская инвесткомпания) и группы частных инвесторов совокупно 47,7% MFG. Тогда же сообщалось, что сумма сделки составит 15,8 млрд руб., а весь бизнес ритейлера был оценен примерно в 33,1 млрд руб.

Параллельно АФК намеревалась выкупить акции у других совладельцев группы для консолидации в своих руках всего бизнеса. Но этому сопротивлялись ключевые топ-менеджеры компании, которые не готовы были расстаться со своей долей, поясняет один из собеседников “Ъ”. Ранее сообщалось, что после выхода Eastnine и East Capital Holding AB из бизнеса MFG свою долю в размере 40% сохранит председатель совета директоров группы Дэвид Келлерманн, а 6% останется у гендиректора Михаила Уржумцева.

В понедельник в АФК «Система», Eastnine, Melon Fashion Group отказались от комментариев.

Melon Fashion Group основана в 2005 году на базе швейной фабрики «Первомайская заря» в Санкт-Петербурге. По собственным данным, на конец 2022 года в группу входило более 850 магазинов в 180 городах России, а также Казахстана, Армении и Белоруссии. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка АО «Мелон Фешн Груп» в 2021 году выросла на 49% год к году, до 37,3 млрд руб., чистая прибыль — вдвое, до 3,2 млрд руб.

Стремление АФК «Система» получить контроль над Melon Fashion Group могло быть связано с планами вывести компанию в будущем на IPO на российской бирже, полагает старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов. «Для этого достаточно владеть и контрольным пакетом (50% плюс одна акция.— “Ъ”)»,— добавляет эксперт.

В Eastnine говорят, что теперь продолжат поиск новых покупателей на свои акции MFG. Однако это может осложниться как раз из-за неконтрольного пакета, предлагаемого к продаже, что не дает существенных плюсов в управлении компанией, считает глава ритейл-департамента СОRE.XP Марина Малахатько.

В текущих условиях круг потенциальных покупателей ожидаемо ограничен — это могут быть локальные игроки, считает господин Ибрагимов. По мнению Марины Малахатько, интерес к покупке доли в Melon Fashion Group могут проявить несколько игроков из числа инвестфондов или других fashion-ритейлеров.

По мнению Марата Ибрагимова, при повторной попытке продать свои акции MFG шведские инвестфонды будут ориентироваться на цену 15,8 млрд руб., которая была обозначена в соглашении с АФК «Система». Мария Малахатько считает и эту цену завышенной из-за неконтрольного пакета акций. Она не исключает, что в результате правкомиссия по контролю за иностранными инвестициями, согласующая сделки с зарубежными компаниями, потребует скорректировать ее стоимость с другими потенциальными покупателями. Марат Ибрагимов соглашается, что окончательная цена будет зависеть от финансовых показателей группы по итогам 2022 года.

Алина Савицкая

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