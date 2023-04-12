В Свердловской области тушат пожар в природном парке «Бажовские места»

Сотрудники Уральской авиалесоохраны и МЧС тушат лесной пожар в природном парке «Бажовские места», где на заболоченной территории горит сухая трава. Об этом сообщил директор Уральской базы авиационной охраны лесов Роман Лежнин.

Сейчас на территории прокладывается минерализованная полоса, чтобы избежать распространения огня. Угрозы населенным пунктам нет.

Накануне в Свердловской области из 14 действующих природных пожаров удалось потушить девять. Еще три возгорания локализованы.

Напомним, накануне из-за лесного пожара из-за лесного пожара участок трассы Р-351 Екатеринбург – Тюмень в районе пос. Верхнее Дуброво затянуло дымом. Из-за этого на трассе вводили ограничения по скорости.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте