Полиция Нью-Йорка начнет пользоваться робопсами

Власти Нью-Йорка сообщили, что с этого лета полиция города начинает использовать несколько новых высокотехнологичных устройств, включая робопса Digidog, сообщает AP. Напоминающий собаку робот весом 32 кг управляется дистанционно и может применяться в ситуациях, опасных для обычных полицейских, например, при захвате заложников.

Это уже вторая попытка запустить модель такого робота на службу полиции, первая попытка, предпринятая два с половиной года назад при предыдущем мэре Нью-Йорка Билле де Блазио, завершилась довольно быстрым сворачиванием проекта после того, как общественность назвала его «пугающим» и «апокалиптическим».

Нынешний мэр Нью-Йорка Эрик Адамс настроен более решительно и твердо намерен внедрить робопсов в сферу охраны правопорядка. По его словам, в 2020 году «несколько шумных людей выступили против проекта, и мы уступили. Но в моем случае они не на того напали». Мэр заявил, что руководствуется исключительно тем, «что будет лучше для города».

Тем не менее представители общественности раскритиковали решение властей. Руководитель проекта по контролю за внедрением технологий слежения Surveillance Technology Oversight Project Альберт Фокс Кан заявил AP, что полиция Нью-Йорка «превращает плохую фантастику в жуткую охрану правопорядка». По его словам, Нью-Йорку нужна «реальная безопасность, а не эта подделка под Робокопа». Представители организации Communities United for Police Reform, выступающей за реформу полиции, заявили, что «мэр Адамс позволяет перерасходовать и без того раздутый бюджет полиции Нью-Йорка», которая закупает робопсов, в то время как жители города не могут добиться продуктовых талонов из-за нехватки сотрудников в соответствующих ведомствах.

Алена Миклашевская