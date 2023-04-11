На трассе Екатеринбург – Тюмень из-за дыма от пожара ввели ограничение по скорости

Участок трассы Р-351 Екатеринбург – Тюмень в районе пос. Верхнее Дуброво затянуло дымом от лесного пожара, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». Сейчас там введено скоростное ограничение 50 км/ч.

По данным управления, горит 21 га ландшафтной местности. Видимость дороги составляет 50-100 м. В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области «Ъ-Урал» уточнили, что на месте пожара работают три единицы техники и 10 сотрудников. В данный момент пожар локализован.

Напомним, в Уральском федеральном округе (УрФО) с начала пожароопасного периода 2023 года зарегистрировано 100 природных возгораний в Свердловской, Тюменской Челябинской и Курганской областях, сообщила пресс-служба полпредства УрФО. Огнем пройдено 994 га.

Полина Хабарова

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