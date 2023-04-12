«Народу требуются дополнительные разъяснения»

Президент России Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам. Среди прочего был отмечен рост основных показателей. Основными трудностями названы дефицит рабочей силы и так называемое затоваривание на рынке недвижимости. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что есть еще один вызов — неожиданные и непопулярные решения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

После, можно сказать, эпохального пленарного заседания Госдумы, где были приняты важные решения относительно изменения правил ведения воинского учета, президент провел очередное совещание по экономическим вопросам. Общий посыл остается неизменным: все у нас хорошо. Российская экономика продолжает активно развиваться в рамках новой модели роста.

ВВП страны по окончании апреля существенно прибавит в реальном выражении. Инфляция настолько низкая, что ее нельзя опускать еще ниже, дабы не допустить дисбаланса. Экономическая активность продолжит повышаться и так далее и тому подобное.

Правда, есть некоторые небольшие проблемы: в России не хватает рабочих рук, на рынке недвижимости наблюдается затоваривание — переизбыток предложения. Строители работают по-ударному, вводят новые и новые объемы жилья, но не все раскупается. А это несет в себе риски сокращения стройки. Допускать подобное нельзя. Строительство — локомотив экономики.

По итогам совещания даны поручения. В июне пройдет Петербургский международный экономический форум, он будет посвящен занятости. Профильным ведомствам поручено подготовить соответствующие предложения. Что касается строительства, нужно принять меры по поддержке спроса. И, собственно, все на этом.

Однако возникают маленькие вопросы. Как может расти экономика, если некому работать, и даже мигранты не едут? И если происходит затоваривание на рынке недвижимости, значит, может быть, денег у населения не хватает? Или же застройщики прижимают свободные площади ради роста цен? А это нехорошая тенденция.

Главный вывод такой: совсем без недостатков быть не может, но государство работает. Поэтому волноваться не стоит. Видите, у нас все хорошо, хотя некоторые говорили, что будет плохо. Но не случилось ничего страшного, так что не беспокойтесь.

Правда, иной скажет, что есть все-таки повод для беспокойства: вроде вчера говорили, не будет электронных повесток, а сегодня они, получается, есть. Не знаешь, чего завтра ждать. От этого трудового энтузиазма точно не прибавится. Более того, захочется приложить свои опыт и знания в каком-нибудь другом месте, где точно не придет электронная повестка. И как при этом массово покупать недвижимость, когда есть риск, что запретят сделки с ней? Не всем, конечно, а лишь тем, кто не явится по повестке.

Так что, видимо, народу требуются определенные дополнительные разъяснения. Вот и депутаты некоторые не сразу поняли, что принимают. Но, правда, потом осознали и проголосовали как надо.

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