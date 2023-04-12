Толщина слоя пепла в поселках на Камчатке после извержения Шивелуча достигает 20 см

В некоторых местах слой пепла, выпавшего после извержения вулкана Шивелуч на Камчатке, достиг 20 см. Расчитка населенных пунктов от пепла и снега начнется сегодня, 12 апреля. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Камчатского края Роман Василевский.

«В Козыревске слой пепла составил 6-8 см. В Ключах пепла существенно больше. На сегодня слой равен примерно 11 см, в местах где идет передув, высота доходит до 20 см»,— сказал Роман Василевский (цитата по «РИА Новости»). По его словам, пеплопад продолжился ночью и утром 12 апреля.

Вулкан Шивелуч начал извергаться 10 апреля. Близлежащие населенные пункты накрыли пеплопады, которые стали сильнейшими за последние 60 лет. Толщина слоя вулканического пепла за четыре часа извержения достигла 8,5 см. Утром 12 апреля на Камчатке сообщили, что вулкан выпустил столп пепла на высоту 10 км над уровнем моря.

Подробнее — в материале «Ъ» «Облачно, возможны осадки в виде пепла».

Олеся Павленко