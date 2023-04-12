Вулкан Шивелуч выбросил десятикилометровый столп пепла

Извержение вулкана Шевелуч на Камчатке продолжается. 12 апреля около 10:00 по местному времени (02:00 мск) вулкан выбросил столп пепла высотой 10 км над уровнем моря. Об этом сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

Пепловый шлейф составляет около 350 км. «Процесс идет непрерывный»,— дополнили в филиале.

В организации также опубликовали фотографии из поселка Ключи, где наблюдается пеплопад. На снимках видны здания и земля, полностью покрытые толстым слоем пепла.

Извержение вулкана Шивелуч началось 10 апреля. Близлежащие населенные пункты накрыли пеплопады, они стали сильнейшими за последние 60 лет. Толщина слоя вулканического пепла за четыре часа извержения достигла 8,5 см.

Подробнее — в материале «Ъ» «Облачно, возможны осадки в виде пепла».

Олеся Павленко