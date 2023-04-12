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Вулкан Шивелуч выбросил десятикилометровый столп пепла

Извержение вулкана Шевелуч на Камчатке продолжается. 12 апреля около 10:00 по местному времени (02:00 мск) вулкан выбросил столп пепла высотой 10 км над уровнем моря. Об этом сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

Пепловый шлейф составляет около 350 км. «Процесс идет непрерывный»,— дополнили в филиале.

В организации также опубликовали фотографии из поселка Ключи, где наблюдается пеплопад. На снимках видны здания и земля, полностью покрытые толстым слоем пепла.

Извержение вулкана Шивелуч началось 10 апреля. Близлежащие населенные пункты накрыли пеплопады, они стали сильнейшими за последние 60 лет. Толщина слоя вулканического пепла за четыре часа извержения достигла 8,5 см.

Подробнее — в материале «Ъ» «Облачно, возможны осадки в виде пепла».

Олеся Павленко

Фотогалерея

Пеплопад на Камчатке

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Директор Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН, Алексей Озеров сообщил, что высота пеплового облака составила 15–20 км

Директор Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН, Алексей Озеров сообщил, что высота пеплового облака составила 15–20 км

Фото: Дмитрий Левин / ТАСС

Выпадение пепла длилось около четырех часов

Выпадение пепла длилось около четырех часов

Фото: @bondarenko_ukmr

Пеплопад прошел в трех поселках Усть-Камчатского и ряде населенных пунктов Мильковского района Камчатского края

Пеплопад прошел в трех поселках Усть-Камчатского и ряде населенных пунктов Мильковского района Камчатского края

Фото: Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН

Толщина слоя вулканического пепла от извергающегося вулкана Шивелуч за четыре часа достигла 8,5 см

Толщина слоя вулканического пепла от извергающегося вулкана Шивелуч за четыре часа достигла 8,5 см

Фото: Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН

Из-за сильного пеплопада и опасности схода грязевых потоков с вулкана утром 11 апреля был временно приостановлен проезд по автодороге Мильково—Ключи—Усть-Камчатск

Из-за сильного пеплопада и опасности схода грязевых потоков с вулкана утром 11 апреля был временно приостановлен проезд по автодороге Мильково—Ключи—Усть-Камчатск

Фото: Правительство Камчатского края

В Козыревске и Майском из-за пеплопада отсутствует энергоснабжение. Кроме того, в этих населенных пунктах и поселке Ключи с утра из кранов течет вода с пеплом

В Козыревске и Майском из-за пеплопада отсутствует энергоснабжение. Кроме того, в этих населенных пунктах и поселке Ключи с утра из кранов течет вода с пеплом

Фото: Правительство Камчатского края

Вулканологи предупредили, что пепловое облако может накрыть Петропавловск-Камчатский, находящийся в 450 км от вулкана

Вулканологи предупредили, что пепловое облако может накрыть Петропавловск-Камчатский, находящийся в 450 км от вулкана

Фото: Правительство Камчатского края

Глава Усть-Камчатского муниципального района Олег Бондарев предложил перевести школьников в поселках Ключи и Козыревск на дистанционное обучение на 10 дней

Глава Усть-Камчатского муниципального района Олег Бондарев предложил перевести школьников в поселках Ключи и Козыревск на дистанционное обучение на 10 дней

Фото: @bondarenko_ukmr

Последний раз выпадение подобного количество пепла в Ключах происходило в 1964 году

Последний раз выпадение подобного количество пепла в Ключах происходило в 1964 году

Фото: @bondarenko_ukmr

Шивелуч — один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он состоит из вулкана Старый Шивелуч, древней кальдеры и активного вулкана Молодой Шивелуч. Высота его лавового купола — 2500 м над уровнем моря

Шивелуч — один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он состоит из вулкана Старый Шивелуч, древней кальдеры и активного вулкана Молодой Шивелуч. Высота его лавового купола — 2500 м над уровнем моря

Фото: @bondarenko_ukmr

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Директор Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН, Алексей Озеров сообщил, что высота пеплового облака составила 15–20 км

Фото: Дмитрий Левин / ТАСС

Выпадение пепла длилось около четырех часов

Фото: @bondarenko_ukmr

Пеплопад прошел в трех поселках Усть-Камчатского и ряде населенных пунктов Мильковского района Камчатского края

Фото: Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН

Толщина слоя вулканического пепла от извергающегося вулкана Шивелуч за четыре часа достигла 8,5 см

Фото: Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН

Из-за сильного пеплопада и опасности схода грязевых потоков с вулкана утром 11 апреля был временно приостановлен проезд по автодороге Мильково—Ключи—Усть-Камчатск

Фото: Правительство Камчатского края

В Козыревске и Майском из-за пеплопада отсутствует энергоснабжение. Кроме того, в этих населенных пунктах и поселке Ключи с утра из кранов течет вода с пеплом

Фото: Правительство Камчатского края

Вулканологи предупредили, что пепловое облако может накрыть Петропавловск-Камчатский, находящийся в 450 км от вулкана

Фото: Правительство Камчатского края

Глава Усть-Камчатского муниципального района Олег Бондарев предложил перевести школьников в поселках Ключи и Козыревск на дистанционное обучение на 10 дней

Фото: @bondarenko_ukmr

Последний раз выпадение подобного количество пепла в Ключах происходило в 1964 году

Фото: @bondarenko_ukmr

Шивелуч — один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он состоит из вулкана Старый Шивелуч, древней кальдеры и активного вулкана Молодой Шивелуч. Высота его лавового купола — 2500 м над уровнем моря

Фото: @bondarenko_ukmr

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