На Украине объявили в розыск жену Виктора Медведчука

Оксану Марченко, телеведущую и жену экс-депутата Верховной рады Виктора Медведчука, объявила в розыск Служба безопасности Украины (СБУ), следует из базы розыска на сайте Министерства внутренних дел Украины.

Оксану Марченко обвиняют по ч. 3 ст. 110-2 УК Украины (финансирование действий для насильственной смены, свержения конституционного строя или захвата госвласти), следует из карточки розыска. Она скрывается от органов досудебного расследования 24 марта, уточняется в карточке.

23 марта СБУ сообщила об аресте активов Оксаны Марченко на сумму более 5,6 млрд грн ($153 млн). Среди них — 14% акций в двух энергоснабжающих компаниях и более 4% в третьей. По версии СБУ, она владеет ими через пять офшоров. Кроме этого, было арестовано 2 земельных участка; 4 жилых дома в Киеве и Крыму и 10 автомобилей. СБУ также уведомило ее о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 УК. В СБУ утверждают, что госпожа Марченко финансировала Росгвардию и МВД России в Крыму.

Олеся Павленко