СБУ сообщила об аресте имущества жены Медведчука на $153 млн

На Украине арестовано имущество Оксаны Марченко, жены украинского политика Виктора Медведчука, стоимостью более 5,6 млрд грн ($153 млн), сообщает пресс-служба СБУ. Правоохранительные органы Украины подозревают Оксану Марченко в финансировании «российских оккупационных группировок».

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Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Оксана Марченко

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В ведомстве перечислили активы Оксаны Марченко, которые суд постановил арестовать. Среди них — 14% акций в двух областных энергоснабжающих компаниях и более 4% в третьей, которыми она, как утверждает СБУ, владеет через пять офшоров; 2 земельных участка; 4 жилых дома в Киеве и Крыму и 10 автомобилей.

Кроме того, суд арестовал активы Оксаны Марченко в 18 инвестиционных, агропромышленных, телекоммуникационных и других предприятиях, говорится в пресс-релизе. В частности, она владела активами киевских компаний «Терра-Инвест», «Укркапитал» и «Спорт-Тур». Их жена господина Медведчука использовала для проведения подрывной деятельности на Украине, заявили в СБУ. По версии следствия, через эти компании Оксана Марченко переводила миллионные суммы на счета Росгвардии и МВД России в «оккупированном Крыму», а также платила налоги в бюджет РФ.

СБУ также сообщила о задержании неназванного топ-менеджера «Укркапитала» и «Спорт-Тура», которого, как и жену Виктора Медведчука, обвиняют по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины). Обвиняемым грозит наказание до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

7 февраля СБУ сообщила о ликвидации масштабной схемы подпольного финансирования российских группировок со стороны граждан Украины. Причастной к этой схеме назвали жену украинского политика Виктора Медведчука Оксану Марченко.

Эрдни Кагалтынов