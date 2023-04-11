Доброволец оказался в розыске

В Липецкой области под стражей по обвинению в убийстве человека оказался участник специальной военной операции. В декабре прошлого года он вступил в дислоцирующийся в Крыму батальон «Таврида», а через некоторое время его заподозрили в причастности к исчезновению его знакомого, пропавшего в ноябре. Защита военнослужащего просила отпустить его под домашний арест, так как он не пытался скрыться и не оказал сопротивления при задержании, хотя был вооружен. В СИЗО ему предстоит пробыть как минимум до конца мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В конце марта объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области сообщила о заключении под стражу 38-летнего местного жителя, которого заподозрили в убийстве группой лиц из корыстных побуждений (п. «з, ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По решению Елецкого горсуда он пробудет в СИЗО как минимум два месяца — до 21 мая.

Как выяснил «Ъ-Черноземье», речь идет о Павле Голубеве, уроженце деревни Екатериновка Елецкого района Липецкой области. В феврале этого года его объявили в розыск по делу об убийстве 34-летнего жителя Ельца Александра Дугина, который пропал в ноябре прошлого года. В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что пропавший вместе с двумя знакомыми 11 ноября поехал в Воронежскую область, чтобы продать «автомобиль-двойник марки Toyota Camry». VIN-номер иномарки был перебит на номер автомобиля, зарегистрированного в Свердловской области. Позже, согласно материалам суда, машину обнаружили в Ставропольском крае, ее продали за 1,15 млн руб. Александра Дугина после отъезда из Ельца никто не видел.

В связи с отсутствием новостей о его местонахождении и безуспешными поисками управление Следственного комитета России по Липецкой области возбудило уголовное дело об убийстве. В ходе расследования якобы и появились доказательства причастности к исчезновению Александра Дугина двух его знакомых, с которыми он отправлялся продавать автомобиль. Первым следователи задержали Вадима Богомолова. 9 февраля его заключили на два месяца под стражу. Мужчине предъявлено обвинение в убийстве и мошенничестве при продаже машины, он не признает вину. Апелляционная жалоба адвоката Сергея Паршенцева на арест его доверителя оставлена без удовлетворения.

Местонахождение второго возможного участника преступления Павла Голубева следствие установило в марте. Липецкий СКР сообщал, что его задержали в Крыму. По данным «Ъ-Черноземье», там мужчина находился в связи с тем, что еще в декабре прошлого года вступил в качестве добровольца в батальон «Таврида». До задержания он проходил контрактную службу, участвовал в СВО на территории Запорожской области. 20 марта Павел Голубев узнал от полицейских, что находится в розыске по подозрению в убийстве. После этого его задержали и этапировали в Елец, где заключили под стражу.

Павел Голубев, как и другой обвиняемый, не признает вину. По словам обвиняемого, он дружил с пропавшим с детства. Защитница Вера Федорова попросила отпустить своего доверителя под домашний арест из-за ряда смягчающих обстоятельств: у него есть несовершеннолетний ребенок 2013 года рождения, он строит дом для семьи и трудоустроен главой крестьянско-фермерского хозяйства в Воронежской области. До этого, согласно Kartoteka.ru, в 2008–2010 годах Павел Голубев руководил ныне ликвидированным частным охранным предприятием «Люцифер», зарегистрированным в поселке Таловая под Воронежем.

В жалобе на арест адвокат подчеркнула, что ее доверитель не скрывался от следствия, а во время задержания при наличии оружия не оказал сопротивления сотрудникам полиции, не попытался скрыться и не собирается делать это впредь. Липецкий областной суд отказал в удовлетворении жалобы, посчитав, что эти и другие обстоятельства не исключают возможности содержания под стражей обвиняемого в особо тяжком преступлении.

Защитник Вера Федорова не ответила «Ъ-Черноземье» на просьбу прокомментировать дело.

Сергей Толмачев