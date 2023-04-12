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После Капустина взялись за Огурцова

Участников нападения на брянские села объявили в международный розыск

Как стало известно “Ъ”, вслед за одним из организаторов террористического рейда украинских националистов на села Брянской области в начале марта этого года Денисом Капустиным Басманный райсуд Москвы выдал санкцию на заочный арест одного из его сообщников — Алексея Огурцова. По данным следователей ГСУ СКР, бежавший несколько лет назад из России от уголовного преследования за экстремизм националист принимал участие в нападении на мирных жителей и обвиняется в терроризме. Среди своих соратников по экстремистскому «Русскому национальному корпусу» он известен под псевдонимом Освальд Лемох и кличкой Тиран, а при налете на жителей приграничных деревень позировал с открытым лицом перед камерами, что и позволило его быстро опознать.

Тиран-Огурцов взят заочно

Тиран-Огурцов взят заочно

Фото: Радар новостей / VK

Тиран-Огурцов взят заочно

Фото: Радар новостей / VK

Ходатайство о заочном избрании меры пресечения для 29-летнего уроженца города Рыбинска Ярославской области Алексея Огурцова, направленное следователями ГСУ СКР в Басманный райсуд, во многом повторяло аналогичный документ в отношении одного из организаторов террористического рейда 2 марта этого года на приграничные с Украиной брянские села Дениса Капустина. Судя по документам, обоим боевикам с российским гражданством и националистическим прошлым еще 17 марта следователи управления по расследованию военных преступлений, геноцида и реабилитации нацизма заочно предъявили обвинение в совершении повлекшего гибель людей теракта (ч. 3 ст. 205 УК РФ), а также незаконном обороте оружия и взрывчатки в составе организованной группы (ч. 4 ст. 222 УК РФ и ч. 4 ст. 222.1 УК РФ). Также в один день их объявили в федеральный и международный розыск. Для его подтверждения необходима процедура заочного ареста обвиняемых. В данном случае это была скорее техническая процедура, учитывая тяжесть обвинений, которые подразумевают наказание вплоть до пожизненного заключения. Кроме того, больших проблем у следователей и оперативников ФСБ, ведущих сопровождение уголовного дела, с установлением личностей террористов не возникло. Напавшие не скрывали своих лиц, выступая перед камерами на фоне флага некоего экстремистского «Русского добровольческого корпуса», воюющего на стороне украинских националистов. При этом как у 39-летнего уроженца Москвы Дениса Капустина, так и его более молодого последователя Алексея Огурцова оказалось богатое прошлое, а потому сопоставить их «свежие» данные с уже имевшимися в картотеке было несложно. По некоторым сведениям, Огурцов в свое время занимался единоборствами, работал в охранных структурах, но потом перебрался из провинции в столицу, где «засветился» сотрудничеством с оппозицией и участием в ряде ее акций. Однако несколько лет назад, оказавшись под угрозой уголовного преследования за экстремизм, он счел за лучшее сбежать к украинским единомышленникам. Среди «своих» националист был известен как Освальд Лемох, видимо подобрав себе псевдоним по примеру своего однофамильца из поп-группы. Правда, кличку себе он выбрал еще более звучную, став Тираном.

У судьи Елены Ленской доводы следствия о необходимости поместить обвиняемого в СИЗО с момента его задержания не вызвали ни малейших сомнений. Стоит отметить, что, помимо единомышленника Капустина, вместе с ними по уголовному делу проходят также неустановленные военнослужащие ВСУ, сотрудники иных украинских военных формирований, а также лица из числа представителей высшего военного и политического руководства Украины. При этом, согласно документам СКР, причастность Огурцова «к инкриминируемым преступлениям подтверждается протоколами осмотров места происшествий, предметов и документов, результатами оперативно-разыскной деятельности, показаниями потерпевших и свидетелей, заключениями судебных экспертиз, а также другими материалами уголовного дела в их совокупности». Особо отмечено, что боевик, находясь на свободе и принимая активное участие в противодействии специальной военной операции, может продолжить совершать особо тяжкие преступления, в том числе террористические акты, как против российских силовиков, так и мирных граждан.

Напомним, что группа боевиков русского происхождения напала на приграничные с Украиной брянские села Любечане и Сушаны в начале марта. Скрытно пробравшись на территорию РФ, террористы несколько часов бесчинствовали в деревнях, издеваясь над местными жителями и убив двоих из них. При этом под их огонь попадали даже дети.

Сергей Сергеев

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