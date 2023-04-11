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Коммерсантъ FM
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Сверхконтрактники

Венгрия получит от России дополнительный газ

Венгрия договорилась с российским правительством о поставках газа сверх контракта на период подготовки к новому зимнему сезону, а также об отсрочке платежей за поставки по основному контракту в случае роста цен. Сверхконтрактные объемы будут поставляться по «Турецкому потоку». Венгрия остается единственной страной ЕС, получающей газ из РФ в полном контрактном объеме — около 4,5 млрд кубометров газа в год.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В преддверии грядущего зимнего сезона Венгрия сможет получать сверхконтрактный объем трубопроводного газа по «Турецкому потоку», сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто по итогам переговоров в Москве. Кроме того, стороны договорились о льготном режиме оплаты по основному долгосрочному газовому контракту, а также о возможности получения отсрочки платежей, если они будут выше «определенного предела в случае экстремального роста цен» на газ, отметил глава венгерского МИДа.

В частности, по его словам, цена на газ, который будет поступать в Венгрию по «Турецкому потоку», будет ограничена на уровне €150 за 1 МВт•ч. При превышении этого уровня цен Венгрия сможет отсрочить платежи. Сейчас цена газа на хабе TTF в Европе составляет около €43 за 1 MВт•ч, но в августе—октябре 2022 года превышала €150 за 1 МВт•ч.

«Нам удалось договориться, что "Газпром" сохранит возможность покупать и поставлять объемы природного газа сверх того количества, что указано в долгосрочных контрактах, главным образом через "Турецкий поток". Сегодня мы продлили договоренности, касающиеся этой возможности»,— сказал Петер Сийярто.

Он также сообщил, что Венгрия готова и дальше загружать нефтью трубопровод «Дружба» через Украину и венгерский концерн MOL будет платить транзитные сборы украинскому трубопроводному оператору. Напомним, «Укртранснафта» отказалась принимать платежи от «Транснефти» из-за санкций, а затем дважды повысила размер платы за транзит.

Москва и Будапешт также внесли изменения в контракт по модернизации АЭС «Пакш-2», включая детали финансирования проекта, которые будут «гарантировать его реализацию», сказал господин Сийярто.

Петер Сийярто, глава МИД Венгрии, 11 апреля:

«Было решено оставить в силе ряд договоров, по которым в случае резкого роста цен (на газ) для Венгрии сохраняется возможность отсрочки платежа».

Долгосрочный контракт с Венгрией предполагает поставку 4,5 млрд кубометров газа в год в течение 15 лет с 2021 года, из них 3,5 млрд кубометров поставляются через Сербию и «Турецкий поток», 1 млрд кубометров — через Австрию, куда газ попадает через Словакию и Украину. В сентябре и октябре 2022 года Венгрия закупала еще по 5,8 млн кубометров в сутки через «Турецкий поток» по допсоглашению. Поскольку мощности «Северного потока» больше не работают, а большинство европейских клиентов отказались от услуг «Газпрома», на поставки в Венгрию теперь приходится около трети российского экспорта газа в ЕС. При этом все объемы в Венгрию теперь идут по «Турецкому потоку», поскольку Греция и Болгария, ранее получавшие газ по этому маршруту, в прошлом году отказались от поставок.

«Газпром» сообщил, что рассмотрит возможность поставки сверхконтрактных объемов газа в Венгрию в 2023 году и применения отсрочки платежа по этим поставкам. Дополнительных комментариев там не предоставили.

Несмотря на российскую военную операцию на Украине, входящая в ЕС Венгрия продолжает поддерживать отношения с Москвой и выступает против санкций в отношении российских углеводородов. На поставки из РФ приходится около 85% газового импорта Венгрии, страна также имеет доступ к СПГ-терминалам в Хорватии и Польше и ведет переговоры о поставках газа с Азербайджаном. Сейчас в ПХГ Венгрии находится около 2,8 млрд кубометров газа, или около 43% от их общей емкости. Это один из самых низких показателей среди стран ЕС.

Министры ЕС согласовали позицию по ограничению потребления газа

Исторически Венгрия обладает сравнительно большими мощностями ПХГ (6,6 млрд кубометров), которые при полном заполнении покрывают спрос на газ в стране в течение всего осенне-зимнего периода, отмечает Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов. По его оценке, сохранение повышенных поставок из России позволит Венгрии обеспечить заполнение ПХГ до 85–90%.

Татьяна Дятел

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