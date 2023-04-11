Сверхконтрактники

Венгрия договорилась с российским правительством о поставках газа сверх контракта на период подготовки к новому зимнему сезону, а также об отсрочке платежей за поставки по основному контракту в случае роста цен. Сверхконтрактные объемы будут поставляться по «Турецкому потоку». Венгрия остается единственной страной ЕС, получающей газ из РФ в полном контрактном объеме — около 4,5 млрд кубометров газа в год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В преддверии грядущего зимнего сезона Венгрия сможет получать сверхконтрактный объем трубопроводного газа по «Турецкому потоку», сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто по итогам переговоров в Москве. Кроме того, стороны договорились о льготном режиме оплаты по основному долгосрочному газовому контракту, а также о возможности получения отсрочки платежей, если они будут выше «определенного предела в случае экстремального роста цен» на газ, отметил глава венгерского МИДа.

В частности, по его словам, цена на газ, который будет поступать в Венгрию по «Турецкому потоку», будет ограничена на уровне €150 за 1 МВт•ч. При превышении этого уровня цен Венгрия сможет отсрочить платежи. Сейчас цена газа на хабе TTF в Европе составляет около €43 за 1 MВт•ч, но в августе—октябре 2022 года превышала €150 за 1 МВт•ч.

«Нам удалось договориться, что "Газпром" сохранит возможность покупать и поставлять объемы природного газа сверх того количества, что указано в долгосрочных контрактах, главным образом через "Турецкий поток". Сегодня мы продлили договоренности, касающиеся этой возможности»,— сказал Петер Сийярто.

Он также сообщил, что Венгрия готова и дальше загружать нефтью трубопровод «Дружба» через Украину и венгерский концерн MOL будет платить транзитные сборы украинскому трубопроводному оператору. Напомним, «Укртранснафта» отказалась принимать платежи от «Транснефти» из-за санкций, а затем дважды повысила размер платы за транзит.

Москва и Будапешт также внесли изменения в контракт по модернизации АЭС «Пакш-2», включая детали финансирования проекта, которые будут «гарантировать его реализацию», сказал господин Сийярто.

Петер Сийярто, глава МИД Венгрии, 11 апреля: «Было решено оставить в силе ряд договоров, по которым в случае резкого роста цен (на газ) для Венгрии сохраняется возможность отсрочки платежа».

Долгосрочный контракт с Венгрией предполагает поставку 4,5 млрд кубометров газа в год в течение 15 лет с 2021 года, из них 3,5 млрд кубометров поставляются через Сербию и «Турецкий поток», 1 млрд кубометров — через Австрию, куда газ попадает через Словакию и Украину. В сентябре и октябре 2022 года Венгрия закупала еще по 5,8 млн кубометров в сутки через «Турецкий поток» по допсоглашению. Поскольку мощности «Северного потока» больше не работают, а большинство европейских клиентов отказались от услуг «Газпрома», на поставки в Венгрию теперь приходится около трети российского экспорта газа в ЕС. При этом все объемы в Венгрию теперь идут по «Турецкому потоку», поскольку Греция и Болгария, ранее получавшие газ по этому маршруту, в прошлом году отказались от поставок.

«Газпром» сообщил, что рассмотрит возможность поставки сверхконтрактных объемов газа в Венгрию в 2023 году и применения отсрочки платежа по этим поставкам. Дополнительных комментариев там не предоставили.

Несмотря на российскую военную операцию на Украине, входящая в ЕС Венгрия продолжает поддерживать отношения с Москвой и выступает против санкций в отношении российских углеводородов. На поставки из РФ приходится около 85% газового импорта Венгрии, страна также имеет доступ к СПГ-терминалам в Хорватии и Польше и ведет переговоры о поставках газа с Азербайджаном. Сейчас в ПХГ Венгрии находится около 2,8 млрд кубометров газа, или около 43% от их общей емкости. Это один из самых низких показателей среди стран ЕС.

Исторически Венгрия обладает сравнительно большими мощностями ПХГ (6,6 млрд кубометров), которые при полном заполнении покрывают спрос на газ в стране в течение всего осенне-зимнего периода, отмечает Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов. По его оценке, сохранение повышенных поставок из России позволит Венгрии обеспечить заполнение ПХГ до 85–90%.

Татьяна Дятел