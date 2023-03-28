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Коммерсантъ FM
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Европа отказывает себе в газе

Министры ЕС согласовали позицию по ограничению потребления

Европа продолжает делать шаги по снижению зависимости от трубопроводного и сжиженного газа в целом и прежде всего из России. В частности, Совет ЕС одобрил «газовый пакет», предполагающий переход на возобновляемые ресурсы, а также продлил на год ограничения потребления газа на 15% и разрешил странам не принимать российский СПГ. Эксперты считают такой путь рискованным с учетом нестабильности выработки ВИЭ и проблем из-за экономии у промышленных предприятий с загрузкой.

Министры энергетики Бельгии и Польши Тина Ван дер Стратен (слева) и Анна Москва

Министры энергетики Бельгии и Польши Тина Ван дер Стратен (слева) и Анна Москва

Фото: Virginia Mayo / AP

Министры энергетики Бельгии и Польши Тина Ван дер Стратен (слева) и Анна Москва

Фото: Virginia Mayo / AP

Совет министров энергетики Евросоюза согласовал единую позицию для начала межинституциональных переговоров по «газовому пакету» для перехода с природного газа на ВИЭ и чистое сырье. Участники договорились о продлении на год, до 31 марта 2024 года, механизма добровольного сокращения спроса на газ в ЕС на 15%. Также, сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, в предложение по «газовому пакету» вошла возможность для стран союза ограничивать использование своей инфраструктуры для приема газа, включая СПГ, из России и Белоруссии. В целом Брюссель настаивает на полном отказе от закупок российского сжиженного газа.

Как говорится в распространенном заявлении по итогам заседания, меры экономии необходимы для обеспечения надежности поставок, поддержания стабильности цен и гарантий заполнения подземных хранилищ газа (ПХГ) к следующему отопительному сезону до уровня 90% к 1 ноября.

При этом Совет ЕС сохранил за собой право в экстренном случае делать сокращение потребления газа обязательным.

Против этой меры в ходе совещания выступили Венгрия и Польша, но, несмотря на это, решение было принято большинством голосов, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По его мнению, ограничения опасны и не решают проблему энергодефицита с учетом отказа от российского газа. Дефицит сырья он оценил в 60 млрд кубометров, которые не удастся заместить на мировом рынке в ближайшее время. Когда ЕС на фоне восстановления спроса в Китае должен искать новые источники и маршруты доставки энергоносителей, отмечает Петер Сийярто, он принимает решение о сокращении потребления газа, чреватое замедлением экономического развития.

Исходно скоординированное ограничение потребления газа действовало с 1 августа 2022 по конец марта 2023 года. Его главной целью было установление баланса на мировом газовом рынке и сдерживание цен, которые к середине прошлого года хоть и отошли от мартовских пиков, когда цена доходила до $3,9 тыс. за тысячу кубометров, но оставались на высоком уровне, превышая $2 тыс. за тысячу кубометров.

Осенью котировки колебались в диапазоне $1–2 тыс. за тысячу кубометров. На фоне этого закачка газа в европейские ПХГ до планки свыше 95% обошлась компаниям, по расчетам Bloomberg, почти в $105 млрд.

В начале года высокий уровень запасов газа в ЕС благодаря теплой зиме давил на котировки, которые к концу марта 2023 года опустились ниже $500 за тысячу кубометров (на 28 марта газ торговался по $480 за тысячу кубометров).

Европа задумалась об освобождении своего рынка от российского СПГ

Вячеслав Мищенко из Центра анализа стратегии и технологий развития ТЭКа Университета имени Губкина полагает, что на фоне принятых ЕС решений перспективы на этом рынке у российского газа, поставки которого в прошлом году уже достигли исторического минимума, крайне негативные. По его мнению, в 2023 году экспорт сырья в ЕС продолжит стремительно снижаться.

При этом от сокращения страдает не только «Газпром» и российский бюджет, но и внутреннее промышленное производство, прежде всего сектор минеральных удобрений и металлургия, которые вынуждены снижать загрузку, говорит эксперт.

Он отмечает, что европейская энергетика, сделавшая ставку на ВИЭ, вошла в рискованную зону: успешно пройти текущий отопительный сезон во многом помогла теплая погода зимой. А со следующим остается много вопросов, так как заместить ушедшие российские объемы сейчас невозможно с учетом мобильности СПГ, поставщики которого легко переориентируют объемы на более выгодные рынки.

Ольга Мордюшенко

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