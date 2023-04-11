Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Лавров предупредил о реакции России на попытку Запада подорвать ее отношения с Казахстаном

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не против взаимодействия Казахстана со странами Запада до тех пор, пока те не прибегают к шантажу для подрыва отношений с российской стороной. В таком случае, заверил министр, Россия не будет скрывать своего отношения к подобным действиям.

Сергей Лавров

Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Он подчеркнул, что «никаких опасений» не должно возникнуть, если отношения Запада и Казахстана будут соответствовать принципам международного права.

«Если же речь идет о том, чтобы вместо взаимодействия на тех принципах, которые я упомянул, западные страны будут пытаться заниматься угрозами шантажом, будут заставлять наших союзников подрывать отношения с РФ в ущерб их собственным национальным интересам, то, конечно, мы не будем скрывать своего отношения к такого рода попыткам»,— сказал Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу в Москве (цитата по «РИА Новости»).

Глава российского МИДа добавил, что партнеры России по ОДКБ, ШОС и ЕврАзЭС «прекрасно понимают, о чем идет речь».

Казахстан не присоединился к антироссийским санкциям после начала специальной военной операции на Украине, при этом отмечая, что не помогает России уклоняться от них. Республика оказывает гуманитарную помощь Киеву.

28 февраля в Казахстане прошли переговоры занимавшего на тот момент пост главы МИДа Мухтара Тлеуберди и госсекретаря США Энтони Блинкена. В ходе переговоров господин Тлеуберди подчеркнул зависимость республики от российской экономики, а также отметил, что Казахстан не видит каких-либо угроз со стороны России.

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...