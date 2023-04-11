Лавров предупредил о реакции России на попытку Запада подорвать ее отношения с Казахстаном

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не против взаимодействия Казахстана со странами Запада до тех пор, пока те не прибегают к шантажу для подрыва отношений с российской стороной. В таком случае, заверил министр, Россия не будет скрывать своего отношения к подобным действиям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Он подчеркнул, что «никаких опасений» не должно возникнуть, если отношения Запада и Казахстана будут соответствовать принципам международного права.

«Если же речь идет о том, чтобы вместо взаимодействия на тех принципах, которые я упомянул, западные страны будут пытаться заниматься угрозами шантажом, будут заставлять наших союзников подрывать отношения с РФ в ущерб их собственным национальным интересам, то, конечно, мы не будем скрывать своего отношения к такого рода попыткам»,— сказал Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу в Москве (цитата по «РИА Новости»).

Глава российского МИДа добавил, что партнеры России по ОДКБ, ШОС и ЕврАзЭС «прекрасно понимают, о чем идет речь».

Казахстан не присоединился к антироссийским санкциям после начала специальной военной операции на Украине, при этом отмечая, что не помогает России уклоняться от них. Республика оказывает гуманитарную помощь Киеву.

28 февраля в Казахстане прошли переговоры занимавшего на тот момент пост главы МИДа Мухтара Тлеуберди и госсекретаря США Энтони Блинкена. В ходе переговоров господин Тлеуберди подчеркнул зависимость республики от российской экономики, а также отметил, что Казахстан не видит каких-либо угроз со стороны России.

Лусине Баласян