Консоли вышли в широкий прокат

Сервисы, позволяющие взять электронику напрокат, по итогам 2022 года отметили рост спроса на игровые консоли. Некоторые арендодатели предлагают приставки, на которых из-за ухода их производителей из РФ недоступны локальные магазины, в комплекте с уже настроенными иностранными аккаунтами. Маркетплейсы и ритейлеры, продающие новые устройства, в то же время отмечают снижение спроса и ожидают роста популярности комплектов из консолей и игр. Участники рынка отмечают, что аренда электроники набирала популярность еще до прекращения ее официальных поставок в страну, а санкции и ограничения подстегнули процесс, в первую очередь в крупных городах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Спрос на аренду игровых приставок на сервисе бесплатных объявлений Avito вырос в 2022 году на 43%, а количество предложений — на 73%, рассказали “Ъ” в компании. В сервисе «Арентер» (сдает технику в прокат, в том числе через магазины МТС и «Связной») отметили, что спрос на прокат консолей с января 2022 года по январь 2023 года вырос в четыре раза, а на прокат электроники в целом — в 2,5 раза. В сервисе проката техники Pauri приставки и устройства дополненной реальности (VR) назвали самой востребованной категорией электроники: с сентября спрос на консоли вырос на 27%.

Из-за военных действий на Украине производители консолей прекратили поставки в Россию и отключили региональные цифровые магазины, после чего даже крупные ритейлеры начали продавать подписки и ваучеры, предназначенные для других стран (см. “Ъ” от 8 ноября 2022 года).

«Арентер» самостоятельно настраивает иностранные учетные записи на консолях и оплачивает подписки на каталоги игр, сказал “Ъ” коммерческий директор компании Евгений Шевелев. «Мы сделали комплексное решение, так продукт стал интересней потребителю»,— отметил он, добавив, что в момент сдачи консоли напрокат «Арентер» предлагает взять и игры на физических носителях. В Pauri, согласно сайту сервиса, игры на дисках арендуются как в комплекте с консолью, так и по отдельности. Пользователи классифайдов, судя по размещенным на них объявлениями, преимущественно сдают консоли в аренду вместе с играми — на дисках, в цифровой копии или по уже оплаченной подписке.

Популярность аренды консолей выросла на фоне сокращения рынка новых устройств — как сообщили “Ъ”, в «Ситилинк» в 2022 году он снизился более чем на 30% в денежном выражении по сравнению с 2021 годом. Отключение цифровых магазинов для России изменило структуру спроса, «с начала продаж PlayStation 5 в 2020 году версия без дисковода пользовалась особым спросом из-за более низкой цены, после ухода бренда интерес сместился на версии с приводом», добавили в ритейлере. О росте популярности консолей с дисководом также говорят в Wildberries и Ozon, в последнем маркетплейсе отдельно отметили, что ожидают в 2023 году повышенного спроса на наборы из консолей и физических игр. Единственной опрошенной “Ъ” сетью, сообщившей, что консоль без дисковода (Xbox Series S) продается активнее аналога с дисководом (Xbox Series X), стала «М.Видео-Эльдорадо», там это связали с более существенной разницей в цене, чем у вариантов PlayStation 5.

Предложения взять в аренду комплект техники — например, из консоли, игр и нескольких контроллеров — логично пользуются большим спросом, чем предложения взять напрокат одну лишь приставку, сказал “Ъ” гендиректор сервиса объявлений по аренде вещей Polka Вячеслав Ланцов. «Маловероятно, что у человека, который берет приставку напрокат, будут свои игры»,— отметил он. При этом, по его словам, зачастую на время берутся не столько приставки, сколько геймпады и рули к ним. Ограничения на поставки электроники в Россию в 2022 году способствовали росту спроса на аренду электроники в целом, отметил господин Ланцов, уточнив, что «понимание рациональности, экологичности и экономичности аренды тех вещей, которые используются редко, появилось у жителей мегаполисов значительно раньше».

Юрий Литвиненко, Тимофей Корнев