При наличии отсутствия кандидатов

Оба кандидата на пост мэра Томска — депутат облдумы от КПРФ Максим Лучшев и беспартийный и. о. мэра Михаил Ратнер — во вторник отказались от участия в первых непрямых выборах градоначальника. Сначала с гонки снялся коммунист, заявив, что «принесет больше пользы в другом качестве», а следом об аналогичном решении объявил господин Ратнер, который «не хотел стать мэром любой ценой». Политологи ранее прогнозировали, что в многопартийном томском парламенте непрямые выборы зайдут в тупик, так как никто из кандидатов не сможет набрать нужные для победы две трети голосов депутатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ

Конкурс по выборам мэра Томска 11 апреля признан несостоявшимся из-за отсутствия кандидатов. Отобранные конкурсной комиссией из восьми претендентов финалисты — депутат облдумы от КПРФ Максим Лучшев и исполняющий обязанности главы города Михаил Ратнер (беспартийный, но неоднократно принимавший участие в мероприятиях «Единой России») — сняли свои кандидатуры накануне голосования.

Напомним, выборы мэра Томска через гордуму проводятся впервые: в декабре 2022 года по инициативе единороссов прямые выборы градоначальника были отменены. Для победы одному из кандидатов нужно было набрать квалифицированное большинство — не менее 25 голосов (две трети от списочного состава депутатов). Между тем «Единая Россия» (ЕР) контролирует в гордуме только 11 из 37 мандатов, КПРФ — восемь, «Яблоко» — четыре, «Справедливая Россия» — три, «Новые люди» и ЛДПР — по два, Партия роста — один. Еще шесть депутатов объединены в три группы по два человека в каждой.

Объяснять причины самоотвода депутатам Максим Лучшев не стал и на сессию не явился, ограничившись письменным обращением. При этом еще утром во вторник коммуниста похвалил губернатор Томской области, секретарь регионального отделения ЕР Владимир Мазур: «Решение уважаю и поддерживаю. Опыт, знания и энергия Максима Алексеевича обязательно найдут применение в Томске». «Это решение осмысленное, ответственное и продуманное. Уверен, что принесу больше пользы Томску в другом качестве»,— заявил “Ъ” сам господин Лучшев.

Зато перед депутатами выступил Михаил Ратнер, который подчеркнул, что ему бы «не хотелось стать мэром любой ценой». «Когда безальтернативная ситуация, я считаю, это неправильно, не по-томски. Поэтому я снимаю свою кандидатуру, обращаюсь к вам с просьбой скорейшим образом назначить повторное рассмотрение и считаю, что мэр должен быть выбран на альтернативной основе»,— заявил господин Ратнер. Он также поблагодарил депутатский корпус за встречи и переговоры в рамках конкурса, который, по его словам, сопровождали «интриги, подковерные игры и даже целые инсценировки». «Часто мы спорим, является ли наш город умным или не умным. Но то, что он не скучный,— это точно. Сегодняшняя ситуация — яркое тому подтверждение»,— резюмировал и. о. мэра.

«Если будет достойная кандидатура, я совершенно убежден, что нужное число голосов мы наберем,— заявил в ответ спикер гордумы Чингис Акатаев (ЕР).— Никаких интриг и инсценировок здесь не было. Этим больше занималась, видимо, администрация Томска в своей боязни не достичь этой цели». Отдельно единоросс обратился к коммунистам: «Если еще пять-шесть таких конкурсов пройдет, я думаю, вы точно займете пять-шесть ключевых мест в области и городе. Поэтому можете своей тактики дальше придерживаться».

Других депутатов исход конкурса удивил, а кого-то даже возмутил. «Это какое-то баловство: попробовали, попиарились, а у нас потеряно время»,— заявила “Ъ” Татьяна Богомолова (ЕР), оговорившись, что решение Михаила Ратнера «заслуживает уважения». «Неопределенность будет длиться до сентября»,— с сожалением сказал “Ъ” депутат Евгений Кавезин («Яблоко»).

Заместитель председателя комитета гордумы по социальным вопросам Алексей Балановский (ЕР) убежден, что из-за политических разногласий получить поддержку двух третей депутатов не сможет ни один, «даже очень хорошо подготовленный» кандидат в мэры. «Я считаю, что пусть не на этот раз, а на следующий надо все-таки принимать решение об избрании мэра Томска простым большинством голосов, а не квалифицированным. А вот снимать — только квалифицированным»,— отметил он.

«Теоретически поправки (для отказа от квалифицированного большинства.— “Ъ”) возможны, но на внесение изменений в устав потребуется больше времени, поэтому, скорее всего, следующая процедура не будет изменена в части количества голосов. Мы просто по времени не успеем»,— сообщил “Ъ” председатель думской комиссии по регламенту и правовым вопросам Илья Леонтьев. Вопрос о назначении даты нового конкурса будет рассмотрен 26 апреля комиссией по регламенту, а 10 мая вынесен на заседание думы. Господин Леонтьев уточнил, что вся процедура займет около трех месяцев.

Провал первых непрямых выборов был предсказуем из-за спешки и высокого барьера в 25 голосов, считает политолог Анна Юдина: «Каждый новый конкурс будет заходить в тупик, а город еще на неопределенный срок останется без мэра. Допускаю, что в скором времени по этой причине все равно поступит инициатива об изменении процедуры, чтобы победитель был избран без строго определенного количества голосов, необходимых для победы».

Дарья Решетникова, Новосибирск