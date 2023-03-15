Томску представили двойку

Конкурсная комиссия в среду отобрала двух финалистов в борьбе за пост мэра Томска: это и. о. главы города Михаил Ратнер и депутат облдумы от КПРФ Максим Лучшев. Победитель определится на сессии городского парламента 11 апреля. Чтобы занять эту должность, кандидату нужно получить поддержку не менее двух третей депутатов. С учетом многопартийного состава гордумы и отсутствия большинства у «Единой России» добиться этого может быть непросто, говорит эксперт. А сами депутаты не исключают, что конкурс придется проводить заново.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран И. о. мэра Томска Михаил Ратнер

Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ И. о. мэра Томска Михаил Ратнер

Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ

15 марта в Томской гордуме прошло заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов на пост мэра Томска. Процедура прошла впервые: в декабре 2022 года муниципальный парламент на основании принятого по инициативе единороссов областного закона внес изменения в устав Томска, отменив прямые выборы градоначальника.

В качестве претендентов на это кресло были зарегистрированы восемь человек: и. о. мэра Михаил Ратнер, депутат гордумы от «Справедливой России — За правду» (СРЗП) Инга Первушина, депутат облдумы от КПРФ Максим Лучшев, его коллега из ЛДПР Евгений Павлов, предприниматель Игорь Ольховский, пенсионер Виль Фаизов, а также безработные Елена Уварова и Федор Шабанов. Программы кандидатов и ответы на вопросы конкурсная комиссия заслушала за закрытыми дверями.

Как сообщили «Ъ» в пресс-службе гордумы, по итогам конкурсного отбора в финал вышли Михаил Ратнер и Максим Лучшев. Оба получили единогласную поддержку всех 14 членов комиссии (по каждому претенденту проводилось отдельное голосование).

Следующая сессия гордумы пройдет 11 апреля. Для победы кандидату в мэры нужно заручиться поддержкой не менее двух третей от списочного состава думы, то есть 25 из 37 депутатов. Получить их голоса можно только путем договоренностей, так как даже парламентские партии не имеют в думе квалифицированного большинства: у «Единой России» (ЕР) 11 мандатов, у КПРФ — восемь, у СРЗП — три, у ЛДПР и «Новых людей» — по два. Еще четыре кресла контролирует «Яблоко», одно — Партия роста. Оставшиеся шесть парламентариев не состоят во фракциях и образуют депутатские объединения «Чистый Томск», «Группа местного самоуправления» и «Независимые депутаты».

И. о. мэра Михаил Ратнер не является членом ЕР, но регулярно участвует в мероприятиях томских единороссов. В пресс-службе регионального отделения ЕР не стали комментировать «Ъ» итоги конкурсного отбора. Председатель комиссии гордумы по регламенту и правовым вопросам Илья Леонтьев (ЕР) предположил, что представляющим «противоборствующие стороны» кандидатам будет сложно набрать необходимое число голосов. «Будут переговоры и консультации с другими группами и фракциями. Мое личное ощущение, что они будут идти вплоть до собрания думы»,— спрогнозировал депутат.

«Конечно, фракция КПРФ будет поддерживать Максима Лучшева»,— сказал «Ъ» вице-спикер гордумы от КПРФ Андрей Петров. Он признал, что коммунисту будет трудно собрать 25 голосов, и добавил: «Все возможно, посмотрим, как другие коллеги себя поведут».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Законодательной Думы Томской области от КПРФ Максим Лучшев

Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ Депутат Законодательной Думы Томской области от КПРФ Максим Лучшев

Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ

По словам председателя томского «Яблока» Татьяны Левченко, партийная фракция в гордуме пока не определилась, как она будет голосовать, но поддержка господина Ратнера «совершенно исключена». Похожая позиция у ЛДПР. «Совершенно точно, что мы не будем поддерживать кандидата от власти. Сейчас будем вести консультации, в том числе с нашими московскими коллегами, областными коллегами, и к заседанию думы выберем какую-то позицию»,— рассказал «Ъ» либерал-демократ Юрий Ворошилин. Руководитель фракции СРЗП Константин Ушаков назвал обоих кандидатов «достойными и опытными людьми», но высказал сожаление, что в их число не попала Инга Первушина.

Фракция «Новые люди» в гордуме намерена встретиться с каждым кандидатом в мэры для детального обсуждения их программ, и уже после этого, по словам депутата Ксении Стариковой, будет принято решение. «Коллективных решений еще не принималось»,— сообщила «Ъ» помощник руководителя «Чистого Томска» Игоря Лютаева Галина Сосновских. По словам представителя «Группы местного самоуправления» Дениса Ярмоша, там ожидали, что в финал выйдут три кандидата, поэтому пока еще не решили, за кого голосовать. Добавим, что группы «Независимые депутаты» фактически не существует: ее руководитель Ксения Фадеева находится под стражей с декабря 2021 года, а второй член группы, Андрей Фатеев, покинул Россию.

Как пояснил спикер гордумы Чингис Акатаев, если ни один кандидат не наберет необходимого числа голосов, то повторное голосование состоится через месяц. Если же и оно не принесет результата, то будет объявлен новый конкурс.

Такого развития событий ожидают и многие депутаты. «Из нынешних кандидатов я с трудом могу назвать человека, за которого дума отдаст 25 голосов»,— заявила «Ъ» Елена Ульянова (Партия роста).

В гордуме наступило «время переговоров», согласна томский политолог Анна Юдина. По ее мнению, ситуация разрешится лишь в том случае, если самовыдвиженцы и депутаты от СРЗП, ЛДПР, «Новых людей» и «Яблока» единогласно поддержат одного кандидата. «А Максиму Лучшеву помимо поддержки своей фракции и всех вышеперечисленных будут нужны еще и голоса нескольких единороссов»,— добавляет эксперт.

Валерий Лавский, Новосибирск