ЦБ ограничит ипотечные программы с экстремально низкими ставками

Банк России решил ограничить ипотечные программы с экстремально низкими ставками, которые предлагают застройщики. По кредитам, которые были выданы после 15 марта, банкам потребуется сформировать дополнительные резервы.

«Банк России дестимулирует выдачу ипотечных кредитов, полная стоимость (ПСК) которых существенно ниже рыночного уровня. С 30 мая 2023 года по таким ссудам, выданным после 15 марта 2023 года, банкам необходимо будет формировать дополнительные резервы»,— говорится в сообщении ЦБ.

Решение ограничить «ипотеку от застройщика», как поясняют в Банке России, связано с низкими нерыночными ставками по подобным кредитам, некоторые из которых достигают 0,1%. При этом ставки достигаются за счет завышения цены приобретаемого жилья на 20–30%, а разницу застройщик выплачивает банку для компенсации выпадающих доходов, отмечает регулятор.

По мнению ЦБ, такие программы несут риски для заемщиков, банков, а также «искажают общую статистику, что в итоге мешает принятию взвешенных решений всеми участниками».

В феврале глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о распространении в России схем «льготной ипотеки от застройщика» и «ипотеки с кэшбэком». По ее словам, речь в данном случае идет фактически о завышении стоимости квартир, «чтобы спрятать в ней цену ипотеки».

Госпожа Набиуллина подчеркнула, что такая попытка «обмануть экономику» может привести к серьезным последствиям для финансовой и социальной стабильности. Председатель ЦБ не исключила, что в случае, если ограничение по ипотечным кредитам с экстремально высокими надбавками не сработает и попытки продолжать выдавать займы на подобных условиях продолжатся, регулятор обратится к законодателям с просьбой напрямую запретить различные схемы долевого финансирования жилья в России.

Подробнее читайте в материале «Ъ FM» «Льготная ипотека угрожает пузырем».

Александр Кислов