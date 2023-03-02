Набиуллина спрогнозировала 15-процентный рост ипотеки в 2023 году

Банк России ожидает увеличения выдачи ипотеки в России на 15% в 2023 году. Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече кредитных организаций с Центробанком. При этом она отметила, что темпы роста ипотеки «любой ценой» недопустимы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эльвира Набиуллина

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Эльвира Набиуллина

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В настоящее время Центробанк фиксирует ухудшение стандартов выдач ипотечных кредитов — доля кредитов с низким первоначальным взносом выросла в четвертом квартале с 48% до 53%. Снижаются и показатели досрочных погашений, уточнила госпожа Набиуллина. По ее словам, указанные факты могут свидетельствовать об ухудшении финансового положения заемщиков.

«Экономика пережила большой шок, это сказалось на доходах людей. На восстановление нужно время. Но банки не особенно терпеливы. Поэтому сейчас мы видим распространение схем "льготная ипотека от застройщика", "ипотека с кэшбэком". Это, по сути, две вещи: первое — завышение стоимости квартир, чтобы спрятать в ней цену ипотеки, второе — отсутствие первоначального взноса»,— рассказала глава ЦБ (цитата по ТАСС).

Глава Центробанка подчеркнула, что такая попытка «обмануть экономику» может привести к серьезным последствиям для финансовой и социальной стабильности. «Мы вынуждены на это реагировать: вводим повышенные резервы по "схемной" ипотеке от застройщика, заставим банки применить более высокие надбавки с учетом пересчета доли первоначального взноса. И с 1 мая увеличиваем макронадбавки по ипотечным кредитам с низким первоначальным взносом»,— сказала она.

По словам госпожи Набиуллиной, если эти меры не помогут стабилизировать ситуацию, регулятор обратится к законодателям с просьбой напрямую запретить различные схемы долевого финансирования жилья.

Подробнее о том, как ЦБ борется с дешевыми кредитами на покупку жилья,— в материале «Ъ FM» «Ипотеку подталкивают к рынку».

Милена Костерева