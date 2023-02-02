Паспортам не хватает чипов

В России приостановлена выдача загранпаспортов нового образца. Гознак связывает проблему с тем, что зеленоградский «Микрон» не успевает в срок производить нужное количество микрочипов. Перебои могут говорить о системной проблеме российских заводов — из-за санкций они вынуждены искать альтернативные материалы и компоненты, тестирование которых растягивается на недели, объясняют участники рынка и эксперты. По их мнению, волатильность производства сохранится до полного импортозамещения, на которое уйдут годы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Производство интегральных схем на заводе «Микрон»

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Производство интегральных схем на заводе «Микрон»

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Портал «Госуслуги» сегодня приостановил прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца (так называемые биометрические паспорта, выдаются на десять лет и содержат микрочип), не разъясняя причин.

Паспорта выпускает государственный Гознак, на сайте которого ситуация объясняется дефицитом чипов. «В последние месяцы поступал повышенный объем заявок на персонализацию заграничных паспортов, тем самым существенно увеличив потребность в микросхемах, которые встраиваются в бланк паспорта»,— говорится в сообщении.

Производитель микросхем «Микрон», по информации Гознака, «перенастраивает оборудование и оптимизирует технологические процессы, чтобы в будущем соответствовать возросшему спросу».

В Гознаке рассчитывают, что производство загранпаспортов будет восстановлено в течение месяца. В Минцифры «Ъ» не ответили.

Загранпаспорта нового образца содержат чипы топологической нормы 180 нм. Их выпускает АО «Микрон» (принадлежит ГК «Элемент» «Ростеха» и АФК «Система»). Его мощность — 3 тыс. пластин в месяц. Если предположить, что «Микрон» загрузит все мощности на выпуск только чипов для биометрических паспортов, их при условии идеальной работы производственных линий и наличия всех расходных материалов можно сделать 6 млн шт. Но предприятие выпускает чипы разных топологических норм. Например, RFID-меток на одну пластину влезает около 60 тыс. Чипов для банковских карт и биометрических паспортов — 2 тыс. шт.

Потенциально выпуск аналогичных процессоров может начать «НМ-Тех», который получил большую часть имущества обанкротившегося «Ангстрема-Т». В октябре 2022 года Минпромторг сообщал, что специалисты «Микрона» помогут запустить производство на этом предприятии, однако неизвестно, произошло ли это. Остальные российские фабрики выпускают микроэлектронику по более «толстым» топологиям — от 350 нм.

В ряде регионов проблемы с получением загранпаспортов нового образца проявились еще на прошлой неделе. Так, жителям Твери 27 января говорили, что выдача отложена до середины марта. Аналогичная ситуация сложилась в Орске, Благовещенске, на Камчатке. Одному из пользователей «Госуслуг» в Оренбургской области сказали, что оформление документов приостановлено «до второй половины марта», сообщало «РИА Новости». Сходные проблемы возникали в августе 2022 года, когда документы перестали выдавать в российских диппредставительствах за рубежом. В МИД РФ тогда говорили о необходимости «переформатирования электронного носителя». В сентябре 2022 года выдачу биометрических паспортов возобновили.

В «Микроне» подтвердили, что компания «столкнулась с необходимостью скорректировать графики производства и поставок электронных компонентов при кратно выросшем количестве и объеме заказчиков», добавив, что сейчас предприятие работает «в усиленном режиме».

В Минпромторге «Ъ» заверили, что производство не останавливалось, отгрузки идут, «Микрон» наращивает объемы: «Мы в постоянном контакте с руководством предприятий, получаем от них обратную связь и при необходимости оказываем всю необходимую поддержку».

Остановка выдачи биометрических паспортов — «частный случай, который иллюстрирует системную проблему, связанную с тем, что поставки необходимых для производства микроэлектроники материалов, в том числе кремния и химии, а также кислот и фоторезистов, нестабильны», говорит источник «Ъ», близкий к одному из поставщиков компонентов. Он добавляет, что предприятия испытывают и нехватку запчастей для оборудования, закупка которых крайне осложнена из-за санкций.

Российские полупроводниковые заводы и в дальнейшем будут периодически приостанавливать производство, считает близкий к Минпромторгу собеседник «Ъ»: «Нестабильность поставок фоторезистов и другой химии приводит к тому, что предприятия при переходе на новые материалы вынуждены останавливать производственные линии и проводить тестирование, чтобы не допустить поломки дорогостоящего и дефицитного оборудования. Тестирования, как правило, продолжаются минимум несколько недель, производство в этот период невозможно». Директор консорциума «Базис» Арсений Брыкин отмечает, что решением проблемы станет либо отмена санкций, либо запуск производства в России максимально возможного числа высокочистых материалов и веществ, что займет минимум несколько лет.

Никита Королев, Тимофей Корнев, Александр Воронов