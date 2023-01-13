Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Росстат: инфляция в России в 2022 году составила 11,94%

Инфляция по итогам 2022 года в России составила 11,94% после 8,39% в 2021 году, следует из данных Росстата. Годовая инфляция в декабре замедлилась до 11,94% с 11,98% в ноябре.

Инфляция в 2022 году стала максимальной с 2015 года, когда она составляла 12,9%, сообщает «Интерфакс». В 2016 году рост цен был на уровне 5,4%, в 2017 — минимальные за всю историю 2,5%, в 2018 году — 4,3%, в 2019 году — 3,0%, в 2020 году — 4,9%.

В декабре цены на плодоовощную продукцию в среднем увеличились на 5,8%, подешевели из продовольственных товаров сахар-песок — на 4,8%, гречневая крупа — на 4,1%, поваренная соль — на 0,6%.

Из непродовольственных товаров больше всего подорожало дизельное топливо — на 2,1%. Цены на автомобильный бензин практически не изменились, на газовое моторное топливо снизились на 1,3%.

Лекарственные препараты, не относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), стали дороже на 1,0%. На относящиеся к ЖНВЛП лекарственные препараты цены выросли на 0,7%.

Рост потребительских цен на 0,9% и более был отмечен в 43 российских субъектах. В Москве цены за месяц выросли на 0,7%, Санкт-Петербурге — на 0,6%, в наибольшей степени рост цен зафиксирован в Ненецком автономном округе в связи с удорожанием услуг (2,1%).

По подсчетам Минэкономики на основе еженедельных данных Росстата, на 9 января 2023 года инфляция замедлилась до 11,65% (12,19% на 26 декабря 2022 года). С 1 по 9 января инфляция составила 0,24% — это минимум роста в первую неделю года за пять лет, вызванный стабилизацией цен на промтовары и снижением цен на туристические услуги и авиабилеты. Минэкономики прогнозирует инфляцию в 5,5% в 2023 году.

Подробнее читайте в публикации «Ъ FM» «Инфляция настроилась на оптимизм».

Мария Федотова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...