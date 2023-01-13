Росстат: инфляция в России в 2022 году составила 11,94%

Инфляция по итогам 2022 года в России составила 11,94% после 8,39% в 2021 году, следует из данных Росстата. Годовая инфляция в декабре замедлилась до 11,94% с 11,98% в ноябре.

Инфляция в 2022 году стала максимальной с 2015 года, когда она составляла 12,9%, сообщает «Интерфакс». В 2016 году рост цен был на уровне 5,4%, в 2017 — минимальные за всю историю 2,5%, в 2018 году — 4,3%, в 2019 году — 3,0%, в 2020 году — 4,9%.

В декабре цены на плодоовощную продукцию в среднем увеличились на 5,8%, подешевели из продовольственных товаров сахар-песок — на 4,8%, гречневая крупа — на 4,1%, поваренная соль — на 0,6%.

Из непродовольственных товаров больше всего подорожало дизельное топливо — на 2,1%. Цены на автомобильный бензин практически не изменились, на газовое моторное топливо снизились на 1,3%.

Лекарственные препараты, не относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), стали дороже на 1,0%. На относящиеся к ЖНВЛП лекарственные препараты цены выросли на 0,7%.

Рост потребительских цен на 0,9% и более был отмечен в 43 российских субъектах. В Москве цены за месяц выросли на 0,7%, Санкт-Петербурге — на 0,6%, в наибольшей степени рост цен зафиксирован в Ненецком автономном округе в связи с удорожанием услуг (2,1%).

По подсчетам Минэкономики на основе еженедельных данных Росстата, на 9 января 2023 года инфляция замедлилась до 11,65% (12,19% на 26 декабря 2022 года). С 1 по 9 января инфляция составила 0,24% — это минимум роста в первую неделю года за пять лет, вызванный стабилизацией цен на промтовары и снижением цен на туристические услуги и авиабилеты. Минэкономики прогнозирует инфляцию в 5,5% в 2023 году.

Подробнее читайте в публикации «Ъ FM» «Инфляция настроилась на оптимизм».

Мария Федотова