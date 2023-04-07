Росстат подтвердил спад российской экономики на 2,1% в 2022 году

Росстат представил вторую оценку производства и использования ВВП в 2022 году, из которой следует, что спад экономики России в прошлом году составил 2,1%. В четвертом квартале 2022-го спад ВВП замедлился до 2,7% в годовом выражении после снижения на 3,5% в третьем.

По уточненным данным Росстата, в первом квартале прошлого года ВВП России вырос на 3,0% в годовом выражении. В прошлой оценке показатель был на уровне 3,5%. Во втором квартале падение ВВП составило 4,5% (против 4,1% ранее), в третьем квартале — 3,5% в годовом выражении (против 3,7% ранее). Объем ВВП России за 2022 год в текущих ценах составил 153 трлн 435,2 млрд руб. Индекс-дефлятор ВВП относительно цен 2021-го составил 115,8%.

Из материалов Росстата следует, что доля нефтегазового сектора в ВВП увеличилась с 16,8% в 2021 году до 18,1%. Однако зафиксировано снижение в ВВП доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей до 22,6% с 23,9% в 2021 году.

В комментарии Росстата указано, что на снижение ВВП в 2022 году повлияло сокращение индекса физического объема добавленной стоимости в оптовой и розничной торговле (-12,7%), обрабатывающих производствах (-2,5%), а также в отрасли транспортировки и хранения (-1,8%).

10 февраля Банк России представил улучшенный прогноз динамики ВВП в 2023 году. По прогнозу регулятора, темп прироста ВВП составит -1–1% в 2023 году и 0,5–2,5% в 2024 году. В 2025 году показатель ВВП вырастет на 1,5–2,5%. Рост российской экономики в 2023 году прогнозируют и в Минэкономразвития.