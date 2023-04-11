Иран сообщил о подписании с Россией меморандума о сотрудничестве в сфере авиации

Представители Ирана и России подписали меморандумы о сотрудничестве в сфере авиации. Об этом сообщил глава Организации гражданской авиации Ирана Мохаммад Мохаммадди-Бахш.

«На высшем уровне были подписаны двусторонние меморандумы и договоры между Ираном и Россией по использованию инфраструктуры для обучения пилотов и центров по ремонту и техобслуживанию самолетов»,— приводит его слова агентство ISNA.

Мохаммад Мохаммади-Бахш добавил, что Росавиация признала «иранские стандарты» в этой области и в будущем возможно «совместное использование любых производимых двумя странами запчастей для ремонта самолетов».

В декабре 2022 года стало известно, что Россия и Иран обсуждают сотрудничество в сфере авиации. В частности, речь шла о реализации совместных проектов по производству самолетов, вертолетов и техобслуживания авиатранспорта. Вчера, 10 апреля, сообщалось, что «Аэрофлот» впервые отправил свой самолет на ремонт и техническое обслуживание в Иран.

Российские авиакомпании столкнулись с ограничениями в ремонте техники в связи с введением западных санкций. Иран не присоединялся к антироссийским санкциям.

Лусине Баласян