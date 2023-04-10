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Коммерсантъ FM
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РБК: «Аэрофлот» впервые отправил самолет на ремонт в Иран

Российская авиакомпания «Аэрофлот» впервые отправила свой самолет на ремонт и техническое обслуживание в Иран. По данным РБК, отправить в Иран было решено широкофюзеляжный лайнер Airbus A330–300, где его ремонтом будут заниматься сотрудники иранского перевозчика Mahan Air.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Ключевая задача отправки первого A330 на ремонт в Mahan Air — обслуживание стоек шасси самолета»,— сообщают источники РБК.

В «Аэрофлоте» отмечают, что компания Mahan Air имеет необходимые сертификаты и материальную базу для проведения техобслуживания самолета Airbus A330–300. В российской авиакомпании уверен, что иранский провайдер «выполнит техническое обслуживание с высоким уровнем качества».

Ранее для подобных целей «Аэрофлот» использовал мощности других провайдеров, в частности гонконгской HAECO. Однако из-за западных санкций продолжение сотрудничества с большинством прежних партнеров оказалось невозможным.

В феврале возникла угроза прекращения обслуживания самолетов российских авиакомпаний в Турции. Тогда крупнейший турецкий оператор и провайдер услуг наземного обслуживания в аэропортах Havas предупредил контрагентов о рисках обслуживания импортных самолетов, принадлежащих перевозчикам из России (в том числе «Аэрофлоту» и его дочерней компании «Победа»).

Александр Кислов

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