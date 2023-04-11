Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Восстановление бывшего детсада «Петушок» в Самаре сочли нецелесообразным

Реконструкция существующего здания, в котором ранее размещался детский сад «Петушок» в Самаре, стоит дороже строительства нового дошкольного учреждения. В связи с этим решение о восстановлении детсада признано нецелесообразным. Об этом сообщает городская администрация со ссылкой на градоначальницу Елену Лапушкину.

Речь идет о постройке на ул. Промышленности, 317, в которой ранее размещался детский сад. Позже он закрылся. В 1998 году здание перешло в частную собственность.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

После этого жители Самары выступили с инициативой восстановить здание бывшего детского сада как дошкольное образовательное учреждение. Свои пожелания они направили в приемную губернатора Дмитрия Азарова. Чиновники в итоге обещали внимательнее разобраться в ситуации.

По информации администрации, у собственника земли, на которой находится детсад, отсутствует разрешение на строительство каких-либо объектов на указанной территории. Чиновники обещали, что строительство не будет вестись до принятия окончательного решения совместно с жителями. Несмотря на это, здание бывшего детсада неоднократно пытались снести.

На днях демонтажные работы возобновились. Однако после вмешательства администрации их приостановили.

Георгий Портнов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...