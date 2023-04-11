Восстановление бывшего детсада «Петушок» в Самаре сочли нецелесообразным

Реконструкция существующего здания, в котором ранее размещался детский сад «Петушок» в Самаре, стоит дороже строительства нового дошкольного учреждения. В связи с этим решение о восстановлении детсада признано нецелесообразным. Об этом сообщает городская администрация со ссылкой на градоначальницу Елену Лапушкину.

Речь идет о постройке на ул. Промышленности, 317, в которой ранее размещался детский сад. Позже он закрылся. В 1998 году здание перешло в частную собственность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

После этого жители Самары выступили с инициативой восстановить здание бывшего детского сада как дошкольное образовательное учреждение. Свои пожелания они направили в приемную губернатора Дмитрия Азарова. Чиновники в итоге обещали внимательнее разобраться в ситуации.

По информации администрации, у собственника земли, на которой находится детсад, отсутствует разрешение на строительство каких-либо объектов на указанной территории. Чиновники обещали, что строительство не будет вестись до принятия окончательного решения совместно с жителями. Несмотря на это, здание бывшего детсада неоднократно пытались снести.

На днях демонтажные работы возобновились. Однако после вмешательства администрации их приостановили.

Георгий Портнов