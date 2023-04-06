В Самаре возобновился снос бывшего детсада, который власти обещали спасти

Снос здания бывшего детского сада «Петушок» возобновился в Самаре. Речь идет о постройке на ул. Промышленности, 317. Об этом сообщает в своем Telegram-канале депутат Госдумы РФ от Самарской области Михаил Матвеев.

Парламентарий отметил, что ранее глава региона Дмитрий Азаров публично дал обещание сохранить здание. В минувшем году бывший детсад уже пытались снести, но работы были приостановлены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее жители Самары выступили с инициативой восстановить здание бывшего детского сада на ул. Промышленности, 317, как дошкольное образовательное учреждение. Свои пожелания они направили в приемную губернатора Дмитрия Азарова. Чиновники в итоге обещали внимательнее разобраться в ситуации. После закрытия детского сада указанный объект передали в частную собственность.

Георгий Портнов