Global Ports завершил делистинг с Лондонской биржи

Global Ports Investments PLС объявил о завершении делистинга своих глобальных депозитарных расписок (GDR) с Лондонской фондовой биржи (LSE). Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

Global Ports — крупнейший оператор контейнерных терминалов в России. Группа управляет сетью из семи многофункциональных терминалов в двух морских бассейнах — на Балтийском море и на Дальнем Востоке.

«Доступ GDR компании к торгам на основном рынке листинговых ценных бумаг LSE с 08:00 (по лондонскому времени) 11 апреля 2023 года отменен»,— следует из сообщения.

В начале февраля Global Ports отправила уведомления в Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании о прекращении листинга глобальных депозитарных расписок, а также уведомила депозитарий своей GDR-программы — JP Morgan — о расторжении депозитарного соглашения с 11 апреля.

Однако, чтобы предоставить большему количеству держателей возможность аннулировать GDR, компания направила новое уведомление депозитарию о своем решении изменить дату расторжения депозитарного договора на 12 июня 2023 года.

Консолидированный контейнерный оборот морских терминалов Global Ports по итогам 2022 года сократился на 37,1% по сравнению с 2021 годом. В четвертом квартале прошлого года объем снизился на 53,6%, до 179 тыс. TEU. Чистый убыток компании за первое полугодие 2022-го составил $400,7 млн.

Милена Костерева