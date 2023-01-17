Контейнерооборот Global Ports за четвертый квартал 2022 года сократился на 53,6%

Консолидированный контейнерный оборот морских терминалов оператора Global Ports по итогам 2022 года сократился на 37,1% по сравнению с 2021 годом, сообщила пресс-служба компании. В четвертом квартале прошлого года объем снизился на 53,6%, до 179 тыс. TEU (twenty-foot equivalent unit, условная единица измерения вместимости грузовых транспортных средств).

Global Ports — крупнейший оператор контейнерных терминалов в России. Группа управляет сетью из семи многофункциональных терминалов в двух морских бассейнах — на Балтийском море и на Дальнем Востоке.

В пресс-релизе Global Ports отмечается, что в результате значительного сокращения числа судозаходов ключевых контейнерных линий в российские порты не только на контейнерном рынке в Балтийском бассейне, но и на терминалах группы в регионе существенно снизился оборот контейнеров, что повлияло на итоговые показатели 2022 года.

По результатам 2022 года контейнерооборот составил 992 тыс. TEU, что на 37,1% меньше, чем в 2021 году. В четвертом квартале суммарный контейнерный оборот морских терминалов снизился до 179 тыс. TEU (–53,6% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года).

При этом контейнерооборот портов в Дальневосточном бассейне, в частности на входящем в группу терминале «Восточная стивидорная компания» (ВСК), вырос за счет перестройки цепочек поставок с европейских на азиатские маршруты, объяснили в компании.

Пропускная способность на ВСК в четвертом квартале 2022 года была увеличена до 167 тыс. TEU (+31,6%). Контейнерооборот в 2022 году вырос на 20,1% по сравнению с 2021 годом — до 624 тыс. TEU, что стало рекордным показателем за всю историю терминала.

На фоне использования Global Ports свободных контейнерных мощностей и инфраструктуры терминалов для привлечения неконтейнерного бизнеса консолидированный грузооборот навалочных грузов компании в прошлом году вырос на 13,7%, до 3,6 млн тонн. В четвертом квартале показатель вырос на 62,3%, до 1,3 млн тонн.

По оценке Global Ports, оснований для восстановления рынка до объемов 2021-го в текущем году нет. Тем не менее компания фиксирует растущий интерес клиентов к заходу контейнеровозов в Балтийский бассейн, а также высокий спрос на Дальневосточном рынке.

Милена Костерева