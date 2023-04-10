В УрФО с начала года произошло 100 природных пожаров

В Уральском федеральном округе (УрФО) с начала пожароопасного периода 2023 года зарегистрировано 100 природных возгораний в Свердловской, Тюменской Челябинской и Курганской областях, сообщила пресс-служба полпредства УрФО. Огнем пройдено 994 га. В некоторых уральских регионах введен особый противопожарный режим.

В городском округе Сухой Лог (Свердловская область) сегодня произошел крупный пожар. В экстренные службы поступило сообщение о возгорании сухой растительности в СНТ «Светлое». Из-за ветреной погоды и большого количества сухой травы огонь быстро распространился и перешел на строения.

Как сообщил департамент информационной политики Свердловской области, в регионе спасатели ликвидировали восемь лесных пожаров в воскресенье, 9 апреля. Природные пожары в прошедшие выходные зафиксированы в лесах, расположенных на территории Артемовского, Белоярского, Сысертского, Тугулымского городских округов, Нижнетагильском, Билимбаевском, Невьянском, Байкаловском лесничествах. Причина возгораний — несоблюдение правил пожарной безопасности местными жителями.

Диана Сунагатуллина

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