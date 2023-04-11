В Липецкой области на 9 Мая пройдет парад, но не будет салютов и фейерверков

Власти Липецкой области выбрали средний вариант празднования Дня Победы в этом году. Как сообщила в своем телеграм-канале руководитель управления внутренней политики Любовь Фролова, планируется проведение военного парада и шествие «Бессмертного полка», но без салютов и фейерверков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам госпожи Фроловой, больше 1,5 тыс. человек приняли участие в онлайн-голосовании о формате праздника 9 Мая. Результат оказался - 50/50. «Значит, мы не зря сомневались. Обсудили с губернатором Игорем Артамоновым и патриотизм, и тревожность жителей.

Решение принято. Шествие ''Бессмертного полка'', парад и концерт в День Победы будем проводить. Но без фейерверков и салютов. Сэкономленные деньги Игорь Георгиевич всем главам городов и районов предлагает направить дополнительно на поддержку наших бойцов, участвующих в СВО»,- объяснила госпожа Фролова.

«Пожалуй, это самое правильное решение. Почтить память героев, победивших фашизм в 1945-м. А вот когда очистим нашу землю от неонацистов всех мастей, восстановим города Донбасса, вот тогда и устроим праздничный салют»,- добавила она.

Власти двух приграничных с Украиной регионов Черноземья отказались от военных парадов на 9 Мая. Торжественные шествия военнослужащих и техники не будут проводить в Белгородской и Курской областях, чьи территории подвергаются почти ежедневным обстрелам. В Кремле отмечают, что вопрос парадов — прерогатива местных властей, принимающих решения из интересов обеспечения безопасности. Еще в одном регионе Черноземья — Воронежской области, граничащей с ЛНР,– мероприятия к 9 Мая готовятся в плановом режиме.

Владимир Зоркий