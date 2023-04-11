«Химки» обошли «Челси»

«Химки», прямым курсом движущиеся к вылету из Российской премьер-лиги (РПЛ), побили достижение «Челси». Андрей Талалаев стал уже пятым специалистом, которому доведется тренировать подмосковную команду в нынешнем сезоне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Талалаев стал уже пятым главным тренером «Химок» в нынешнем сезоне

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Андрей Талалаев стал уже пятым главным тренером «Химок» в нынешнем сезоне

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

О том, что Андрей Талалаев стал главным тренером «Химок», их генеральный директор Николай Оленев сообщил ТАСС и «РИА Новости». С Талалаевым, по его словам, заключен контракт сроком на пять лет. Впрочем, формальный срок договора в данном конкретном случае вряд ли имеет хоть какое-то значение.

Дело в том, что этим назначением «Химки» установили любопытное достижение, перещеголяв одного из европейских грандов. До них безусловным символом кадровой турбулентности в европейском футболе был «Челси».

Фрэнк Лэмпард, который сейчас возглавляет угодивший в кризис лондонский клуб,— четвертый специалист, которому в текущем сезоне довелось выполнять функции наставника команды. Но у «Химок» таких наставников набралось уже на одного больше.

В этом статусе сезон у них начинал Сергей Юран. Однако его неожиданно, несмотря на вполне пристойные для привыкшего бороться за выживание в высшем дивизионе клуба показатели, уволили уже после четырех туров, в которых химчане набрали семь очков. Сменщик Юрана Николай Писарев продержался совсем недолго — меньше месяца. С ним «Химки» провели всего четыре официальных матча и все проиграли. После Николая Писарева их руководители доверили команду Спартаку Гогниеву. Он был отправлен в отставку неделю назад, поскольку никаких радикальных улучшений при нем в «Химках» не произошло. Различные источники по-прежнему постоянно сообщали о конфликтах между игроками и представителями тренерского штаба клуба, а его показатели после зимнего перерыва превратились из просто посредственных в катастрофические. Гогниев ушел на фоне поражения — 0:6 — от «Краснодара».

Наконец, в минувшее воскресенье в 22-м туре «Химками» руководил Ринат Билялетдинов. В этом матче химчане продлили серию проигрышей до четырех, уступив — 0:3 — ЦСКА. После очередной осечки их догнало по набранным очкам «Торпедо», которое, как еще недавно казалось, забронировало за собой нижнюю, 16-ю, строчку в таблице. При этом от занимающего 14-ю позицию «Факела» двух аутсайдеров отделяет довольно солидная дистанция в четыре балла.

Именно «Торпедо» было предыдущим местом работы Андрея Талалаева, который привык к командам, на многое не претендующим (в его уже довольно длинном послужном списке есть «Крылья Советов», «Ахмат», «Тамбов», «Кубань», нижегородская «Волга», армянский «Пюник»). Талалаев трудился в скромно укомплектованном московском клубе с октября 2022 года по конец марта 2023-го, и, как считается, причиной разрыва отношений с ним были не столько плохие результаты, сколько разногласия с менеджментом по поводу его подготовки.

Алексей Доспехов