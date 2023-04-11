Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Химки» обошли «Челси»

Андрей Талалаев стал их пятым тренером по ходу сезона

«Химки», прямым курсом движущиеся к вылету из Российской премьер-лиги (РПЛ), побили достижение «Челси». Андрей Талалаев стал уже пятым специалистом, которому доведется тренировать подмосковную команду в нынешнем сезоне.

Андрей Талалаев стал уже пятым главным тренером «Химок» в нынешнем сезоне

Андрей Талалаев стал уже пятым главным тренером «Химок» в нынешнем сезоне

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Андрей Талалаев стал уже пятым главным тренером «Химок» в нынешнем сезоне

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

О том, что Андрей Талалаев стал главным тренером «Химок», их генеральный директор Николай Оленев сообщил ТАСС и «РИА Новости». С Талалаевым, по его словам, заключен контракт сроком на пять лет. Впрочем, формальный срок договора в данном конкретном случае вряд ли имеет хоть какое-то значение.

Дело в том, что этим назначением «Химки» установили любопытное достижение, перещеголяв одного из европейских грандов. До них безусловным символом кадровой турбулентности в европейском футболе был «Челси».

Фрэнк Лэмпард, который сейчас возглавляет угодивший в кризис лондонский клуб,— четвертый специалист, которому в текущем сезоне довелось выполнять функции наставника команды. Но у «Химок» таких наставников набралось уже на одного больше.

В этом статусе сезон у них начинал Сергей Юран. Однако его неожиданно, несмотря на вполне пристойные для привыкшего бороться за выживание в высшем дивизионе клуба показатели, уволили уже после четырех туров, в которых химчане набрали семь очков. Сменщик Юрана Николай Писарев продержался совсем недолго — меньше месяца. С ним «Химки» провели всего четыре официальных матча и все проиграли. После Николая Писарева их руководители доверили команду Спартаку Гогниеву. Он был отправлен в отставку неделю назад, поскольку никаких радикальных улучшений при нем в «Химках» не произошло. Различные источники по-прежнему постоянно сообщали о конфликтах между игроками и представителями тренерского штаба клуба, а его показатели после зимнего перерыва превратились из просто посредственных в катастрофические. Гогниев ушел на фоне поражения — 0:6 — от «Краснодара».

Наконец, в минувшее воскресенье в 22-м туре «Химками» руководил Ринат Билялетдинов. В этом матче химчане продлили серию проигрышей до четырех, уступив — 0:3 — ЦСКА. После очередной осечки их догнало по набранным очкам «Торпедо», которое, как еще недавно казалось, забронировало за собой нижнюю, 16-ю, строчку в таблице. При этом от занимающего 14-ю позицию «Факела» двух аутсайдеров отделяет довольно солидная дистанция в четыре балла.

Почему «Челси» вернул на пост тренера Лэмпарда

Именно «Торпедо» было предыдущим местом работы Андрея Талалаева, который привык к командам, на многое не претендующим (в его уже довольно длинном послужном списке есть «Крылья Советов», «Ахмат», «Тамбов», «Кубань», нижегородская «Волга», армянский «Пюник»). Талалаев трудился в скромно укомплектованном московском клубе с октября 2022 года по конец марта 2023-го, и, как считается, причиной разрыва отношений с ним были не столько плохие результаты, сколько разногласия с менеджментом по поводу его подготовки.

Алексей Доспехов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...