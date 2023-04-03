«Химки» расторгли договор с главным тренером Спартаком Гогниевым

Футбольный клуб «Химки» сообщил о расторжении договора с главным тренером Спартаком Гогниевым «по обоюдному согласию». Исполняющим обязанности главного тренера назначен Ринат Билялетдинов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спартак Гогниев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Спартак Гогниев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Хочу поблагодарить руководство клуба за доверие и возможность тренировать клуб премьер-лиги»,— приводятся слова Спартака Гогниева в Telegram-канале клуба.

Спартак Гогниев возглавил «Химки» в сентябре 2022 года. Команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), на ее счету 13 очков. 2 марта «Химки» потерпели самое крупное в своей истории в РПЛ поражение. Команда уступила «Краснодару» со счетом 0:6.

Лусине Баласян