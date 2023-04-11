Гордума Екатеринбурга одобрила новую схему выборов

Депутаты городской думы Екатеринбурга внесли поправки в муниципальный устав, предусматривающие изменение схемы выборов. Решение на очередном заседании думы поддержали 27 депутатов, против высказались 4, 1 воздержался. Согласно поправкам, со следующего созыва количество депутатов городского парламента сократится с 36 до 35 человек, 25 из которых будут избираться по одномандатным округам, а еще 10 — по спискам политических партий. Ранее представительный орган формировался из «мажоритарщиков» и «списочников» в равной пропорции.

Изменения также предполагают увеличение числа заместителей председателя гордумы: вместо одного вице-спикера их будет два, один из них — в статусе первого заместителя.

Пришедший на заседание мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что поправки позволят избирателям плотнее работать со своими депутатами: «Если раньше у нас один избирательный округ был примерно 60 тыс. населения, то теперь будет около 40 тыс. человек».

Напомним, законопроект об изменении схемы выборов внесла в заксобрание Свердловской области в начале февраля группа депутатов «Екатеринбург» (состоит из депутатов, избранных по одномандатным округам, находящимся в Екатеринбурге), возглавляемая вице-спикером Виктором Маслаковым. 22 февраля депутаты одобрили документ в первом чтении: поправки к областному избирательному кодексу поддержали 32 депутата, против выступили 7, еще по 3 воздержались и не голосовали. В марте губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил изменение принципа формирования гордумы. 31 марта поправки к уставу были одобрены большинством голосов на городских публичных слушаниях: из 879 человек «за» проголосовали 442, «против» — 423, воздержались 14.

Представители системной оппозиции на всех этапах рассмотрения вопроса критиковали предложенные изменения, уверяя, что они приведут к искусственному большинству «Единой России» в городском парламенте. Но на финальном голосовании в гордуме никто из них высказываться не стал.

Катерина Якушева, Екатеринбург