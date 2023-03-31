Участники публичных слушаний одобрили новую схему выборов в думу Екатеринбурга

Участники публичных слушаний в Екатеринбурге большинством голосов поддержали изменение принципа формирования городской думы, согласно которому 25 человек будут избираться по одномандатным округам, 10 — по партийным спискам, а не 50/50, как было ранее. Слушания прошли в администрации города 31 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участники слушаний во время голосования

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Участники слушаний во время голосования

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Всего в голосовании приняли участие 879 человек, из них «за» проголосовали 442, «против» — 423, воздержались 14»,— привел результаты первый заместитель главы города Игорь Сутягин.

Законопроект об изменении процедуры выборов в гордуму в заксобрание Свердловской области внесла группа депутатов «Екатеринбург», возглавляемая вице-спикером Виктором Маслаковым. В феврале региональное заксобрание одобрило законопроект в первом чтении. По мнению авторов инициативы, это позволит думе качественнее работать с избирателями, а населению — выбирать кандидатов, которым они доверяют. Представители системной оппозиции раскритиковали предлагаемые изменения, уверяя, что сокращение доли депутатов, избираемых по партийным спискам, приведет к искусственному большинству «Единой России».

В марте губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил изменение принципа формирования гордумы Екатеринбурга. Теперь поправки также нужно будет внести в Устав Екатеринбурга.

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