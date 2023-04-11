Песков: законопроект об электронных повестках должен упорядочить призыв, с мобилизацией он не связан

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что принятие законопроекта об электронных повестках не должно вызвать панику среди населения или привести к новой волне эмиграции, поскольку проект призван упорядочить призыв военнообязанных. Он также указал, что обращать внимание на вопросы граждан и отвечать на них входит в обязанности «государственной машины».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Это нужно понимать и объяснять. Воинский учет — это то, с чем граждане нашей страны по Конституции сталкиваются постоянно, хотя бы один раз на протяжении своей жизни. Соответственно, система должна идти в ногу с требованием времени»,— объяснил поправки в российское законодательство господин Песков, отвечая на вопрос «Ъ» в ходе пресс-колла.

По словам Дмитрия Пескова, на данный момент законопроект находится на стадии обсуждения в парламенте и депутаты обращают внимание на поступающие от граждан вопросы. «Законопроект идет через Думу, разумеется, депутаты слышат огромное количество вопросов, которые возникают. Конечно, если у людей возникают вопросы, то обязанность и государственной машины, и наших народных избранников — прояснить эти вопросы. Поэтому здесь просто нужно набраться терпения»,— указал он.

Пресс-секретарь президента России согласился, что в вопросе распространения электронных повесток «действительно, очень много нюансов». Однако, по его словам, работа по этим вопросам ведется «на экспертном уровне». «До сих пор действительно много вопросов: электронная рассылка, как она будет осуществляться, на базе чего. Там говорится про "Госуслуги", но они необязательны и т. д. Поэтому здесь действительно очень много нюансов, совершенно справедливо»,— сказал господин Песков.

Тем не менее Дмитрий Песков подчеркнул, что провести цифровизацию воинского учета в России необходимо. «Нам нужно усовершенствовать и модернизировать систему военного учета. Об этом мы с вами говорили после того, как мы с вами столкнулись с проблемами на начальном этапе СВО. Поэтому нам нужно это усовершенствовать, нам нужна цифровизация этой системы с тем, чтобы она действительно стала понятной, быстрой, информативной и легкой для всех граждан»,— заключил он.

На вопрос о том, будут ли направляться электронные повестки на портал «Госуслуг» в случае второй волны мобилизации, господин Песков ответил: «Нет никакой второй волны (мобилизации.— "Ъ"). Что касается повесток, то сейчас ведется работа над законопроектом».

Сегодня, 11 апреля, Госдума рассмотрит поправки о едином реестре военнообязанных. В рамках проекта закона предлагается юридически приравнять электронные повестки в военкоматы к бумажным. Цифровые повестки гражданам предложено высылать через портал «Госуслуги». По словам главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, новые правила получения повесток затронут не только срочников, но и всех военнообязанных. Также будут расширены ограничительные меры для уклонистов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Военнообязанным проведут интернет».