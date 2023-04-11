Жители и власти станицы Полтавской не смогли в апелляции добиться закрытия мусорного полигона

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал общественной организации жителей станицы Полтавской и администрации Красноармейского района Кубани в закрытия мусорного полигона. Об этом сообщается в арбитражной картотеке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Гаряева Фото: Наталья Гаряева

Мотивировка решения пока неизвестна, в настоящее время инстанция опубликовала только резолютивную часть судебного акта.

«Основной довод исполнительной власти и судов – больше мусор возить некуда», - рассказал «Ъ-Кубань» представитель апеллянта АНО «Зеленая станица» (создана по инициативе полтавских бизнесменов и экоактивистов) Денис Приймак. Он отметил, что АНО будет обжаловать решения судов первой и апелляционной инстанций в кассации.

В сентябре администрация Красноармейского района подала в Арбитражный суд Краснодарского края иск с требованием обязать регоператора ООО МП «ЖКХ» Красноармейского района закрыть полигон ТКО под станицей Полтавской. Глава района Юрий Васин сообщал, что к подаче иска муниципалитет подтолкнули «многочисленные обращения граждан». Третьими лицами по делу выступили ООО «Зерновая компания "Полтавская"», ФГБУ «Управление "Кубаньмелиоводхоз"», Южное межрегиональное управление Росприроднадзора, краевая прокуратура, региональное министерство ТЭК и ЖКХ, АНО «Зеленая станица».

В декабре суд отказал в удовлетворении иска, сославшись на отсутствие доказательств причинения вреда деятельностью полигона. «Оценив соразмерность последствий прекращения деятельности полигона тому вреду окружающей среде, который может наступить как в результате продолжения данной деятельности, так и вследствие ее прекращения», суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения исковых требований.

Параллельно с этим процессом развивается и другой. В октябре 2022 года Красноармейский районный суд удовлетворил требования районного прокурора и обязал регоператора ООО МП «ЖКХ» устранить выявленные надзорным ведомством нарушения. Компания, в том числе, должна обеспечить полигон системой отвода биогаза, разместить на нем дренажную систему и локальные очистные сооружения, а также разработать нормативы образования отходов и лимиты на их размещение, обеспечить технологический цикл по изоляции отходов. Краевой суд оставил решение без изменений.

В марте местные жители начали устраивать акции, в ходе которых они перекрывают путь мусоровозам к полигону ТКО в станице Полтавской. Они требуют запретить грузовикам ездить на свалку через станицу.

Полигон расположен в одном километре от станицы Полтавской. Свалка была создана в 1992 году. Активисты утверждают, что свалка угрожает находящимся поблизости рисовым полям. На сегодняшний день сюда свозят отходы из Красноармейского, Крымского и Славянского районов.

Михаил Волкодав

Читайте нас в Telegram