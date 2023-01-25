Нарушения в работе свалки в Полтавской признал Краснодарский краевой суд

Краснодарский краевой суд оставил без изменений определение Красноармейского районного суда, по которому владельцы мусорной свалки в станице Полтавской должны устранить нарушения, выявленные прокуратурой. Об этом сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе краевого суда.

В октябре 2022 года Красноармейский районный суд удовлетворил требования районного прокурора и обязал регоператора ООО МП «ЖКХ» устранить нарушения при эксплуатации полигона твердых коммунальных отходов. По иску прокурора района суд обязал компанию обеспечить полигон системой отвода биогаза, разместить на нем дренажную систему и локальные очистные сооружения, а также разработать нормативы образования отходов и лимиты на их размещение, обеспечить технологический цикл по изоляции отходов и устранить другие нарушения.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО МП «ЖКХ» Красноармейского района зарегистрировано в станице Полтавская в 2012 году. Основной вид деятельности — обработка и утилизация неопасных отходов. Учредителем является Александр Марков (100% УК). Выручка компании за 2021 год составила 53,7 млн руб., убыток — 5,3 млн руб.

«Исполнить эти предписания невозможно, так как изначально полигон строился не по технологии. Там нет ничего, что может предотвратить заражение земли. Я считаю, что в ближайшее время свалка будет закрыта»,— прокомментировала экоактивистка Наталья Гаряева, выступающая за закрытие полигона.

Ранее Арбитражный суд Краснодарского края отказал в иске администрации Красноармейского района о закрытии полигона ТКО в станице Полтавской. Суд счел, что остаточная вместимость свалки составляет более 903 тыс. тонн.

Подробнее в материале «Ъ-Кубань» — «В Полтавской есть место мусору».

Тат Гаспарян

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