Активисты перекрыли дорогу на мусорный полигон в станице Полтавской

Местные жители перекрыли путь мусоровозам к полигону ТКО в станице Полтавской. Они требуют запретить грузовикам ездить на свалку через станицу. Об этом "Ъ-Кубань" сообщила член инициативной группы жителей Наталья Гаряева.

По ее словам, к жителям вышел глава Красноармейского района Юрий Васин и заявил, что разрешение на функционирование свалки выдали в Росприроднадзоре. В настоящий момент станичные власти разрабатывают альтернативные маршруты.

По данным Натальи Гаряевой, завтра, 24 марта, на обсуждение проблемного вопроса обещал приехать вице-губернатор Краснодарского края Андрей Прошунин.

Полигон ТКО расположен в километре от станицы Полтавской. Свалка была создана в 1992 году. Сюда свозят отходы из Красноармейского, Крымского и Славянского районов. Администрация Красноармейского района с 2013 года заключила с ООО «МП "ЖКХ"» (регоператор) договор аренды на 49 лет четырех земельных участков для размещения отходов. Общая площадь участков — около 30 га.

Администрации Красноармейского района через суд безуспешно добивалась закрытия полигона ТКО. По мнению истца, регоператор эксплуатирует полигон с нарушением требований природоохранного и санитарного законодательства, а также законодательства о недрах РФ.

Представитель прокуратуры Краснодарского края в ходе рассмотрения апелляционной жалобы о закрытии свалки заявил об отсутствии альтернативных площадок для складирования мусора в случае закрытия свалки.

В ходе прямой линии глава Кубани Вениамин Кондратьев пообещал поддержку жителям станицы Полтавской, добивающимся качественной эксплуатации полигона.

«Давайте требовать, чтобы дорога не шла через станицу, и я здесь полностью поддерживаю жителей. Тело полигона не должно прирастать в сторону самой станицы. И самое главное, чтобы никакого запаха, никакого мусора точно вокруг полигона быть не должно»,— заявил губернатор.

Олег Исаев

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