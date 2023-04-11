Сальдо подтвердил, что губернатора Херсонской области планируется выбирать через голосование в региональном заксобрании

Губернатора Херсонской области выберут с помощью голосования в региональном законодательном собрании, сообщил «РИА Новости» врио губернатора региона Владимир Сальдо. По его словам, уже готовится соответствующий правовой акт, который будет регламентировать процедуру.

Предполагается, что кандидатов будут выдвигать партии, представленные в заксобрании области. Все кандидатуры, утвержденные президентом России, вынесут на рассмотрение. «Учитывая сложную обстановку, мы больше склоняемся к непрямым выборам губернатора»,— пояснил господин Сальдо.

В сентябре 2022 года в ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях Украины прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Местные избиркомы сообщили, что большинство участников плебисцита одобрили присоединение к РФ. Владимир Путин подписал соответствующее соглашение 30 сентября. Часть Херсонской области на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.

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