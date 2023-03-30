На новых территориях есть место старому

Как стало известно “Ъ”, руководители четырех новых субъектов РФ на сентябрьских выборах депутатов выступят в классической для российских губернаторов роли «паровозов»: они будут баллотироваться в парламенты во главе партсписков «Единой России» (ЕР), а после голосования откажутся от мандатов. Это даст Кремлю возможность не только протестировать электоральный потенциал врио, но и показать, что на них сделана долгосрочная ставка, говорит эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Врио главы ДНР Денис Пушилин, врио главы ЛНР Леонид Пасечник, врио главы Запорожской области Евгений Балицкий и врио главы Херсонской области Владимир Сальдо

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Врио главы ДНР Денис Пушилин, врио главы ЛНР Леонид Пасечник, врио главы Запорожской области Евгений Балицкий и врио главы Херсонской области Владимир Сальдо

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Источник в руководстве Донецкой народной республики (ДНР) рассказал “Ъ”, что первым номером списка единороссов на сентябрьских выборах депутатов Народного совета станет врио главы республики, секретарь донецкой ячейки партии Денис Пушилин. Общереспубликанская часть списка будет состоять из трех человек, кто в нее войдет помимо господина Пушилина — «покажут праймериз», добавил собеседник “Ъ”.

Напомним, 10 сентября в новых субъектах планируется избрать первые созывы их законодательных органов в составе России. В ДНР и Луганской народной республике (ЛНР) это будут Народные советы — преемники парламентов периода их самопровозглашенной независимости. В Запорожской и Херсонской областях заксобрания будут созданы заново, поскольку регионы присоединились к РФ без них.

Как ранее сообщал “Ъ”, все четыре парламента предполагается сформировать по пропорциональной системе, то есть все депутатские мандаты будут распределены между партийными списками. Наличие и размер общерегиональной части списка (эти кандидаты наделяются полномочиями в приоритетном порядке), а также минимальное и максимальное число региональных групп устанавливаются региональным законом, который пока не принят ни в одном из новых субъектов.

Осведомленный источник, близкий к администрации президента, рассказал “Ъ”, что с высокой долей вероятности врио губернаторов возглавят списки ЕР и в трех других новых регионах (в ЛНР — Леонид Пасечник, в Запорожской области — Евгений Балицкий, в Херсонской области — Владимир Сальдо). «План на данный момент такой. Конечно, все возможно, но не знаю, что должно измениться, чтобы его скорректировали»,— говорит собеседник “Ъ”.

Российские губернаторы традиционно выступают в роли «паровозов» списков ЕР на выборах в заксобрания регионов. В большинстве субъектов, где 10 сентября изберут депутатов, в действующий созыв парламента фракцию ЕР «завозили» тогдашние руководители — Рустэм Хамитов (Башкирия), Алексей Цыденов (Бурятия), Алексей Орлов (Калмыкия), Айсен Николаев (Якутия), Виктор Зимин (Хакасия), Игорь Орлов (Архангельская область), Светлана Орлова (Владимирская область), Сергей Цивилев (Кемеровская область), Василий Голубев (Ростовская область), Сергей Морозов (Ульяновская область) и Алексей Цыбульский (Ямало-Ненецкий автономный округ). Исключением стали только Смоленская и Иркутская области (их возглавляли оппозиционеры Алексей Островский и Сергей Левченко), Ярославская (там отсутствовала головная часть списка) и Ивановская области («паровозом» был спикер) и Забайкальский край, где список ЕР возглавлял герой-космонавт Евгений Тарелкин.

Решение поставить первыми номерами врио глав новых регионов продиктовано тем, что после сентябрьских выборов все они должны остаться на своих позициях, поскольку заслужили это своей биографией и «рисками», которые на себя взяли, поясняет источник “Ъ”. По его словам, даже если кто-то не справляется по каким-то показателям эффективности, они имеют шанс на новый срок: «А так как во всех четырех новых регионах предусмотрены непрямые выборы глав через заксобрания, то логично, чтобы губернаторы возглавляли и предвыборные списки единороссов».

Напомним, до 27 апреля идет прием заявок на праймериз ЕР — предварительное внутрипартийное голосование, которое определит списки кандидатов в депутаты в том числе и на новых территориях. По последним данным, в ДНР и ЛНР на праймериз заявились уже 67 и 54 человека соответственно (в Народные советы планируется избрать 90 и 50 депутатов). По словам секретаря Генсовета ЕР Андрея Турчака, «это и ветераны Донбасса, и общественники, представители соцсферы, действующие депутаты». В ЛНР первым документы на участие подал спикер парламента и секретарь ячейки ЕР Денис Мирошниченко. Председатель Народного совета ДНР Владимир Бидевка в ближайшее время тоже планирует заявиться на праймериз, сказал он “Ъ”. Оба спикера не стали предвосхищать результаты предварительного отбора и свое место в списке. Губернаторы обычно в праймериз не участвуют: решение по их кандидатурам принимает президиум Генсовета ЕР.

Политолог Ростислав Туровский считает выдвижение руководителей новых территорий во главе списков ЕР логичным решением партии, которое ставит их в равное положение: «Оно подтверждает, что центр делает ставку на каждого из них. И заодно оно позволит проверить, насколько каждый из них успешен в электоральном поле». Логичным было бы и укрепление списков за счет участников спецоперации, общественников и социальных работников, рассуждает эксперт: «Их можно и нужно продвигать на выборах, чтобы не сводить кампанию к работе глав-"паровозов". Также могут быть востребованы федеральные кураторы, которые смогут проявить себя и донести установки центра до регионов».

Андрей Прах, Андрей Винокуров