FinExpertiza: в 2022 году численность трудящейся молодежи в России сократилась до минимума

Количество трудящихся россиян в возрасте до 35 лет с декабря 2021 по декабрь 2022 года сократилось на 1,33 млн человек, до 21,5 млн, следует из материалов исследования FinExpertiza, основанного на данных Росстата. В последний раз столь масштабное снижение численности работников до 35 лет было зафиксировано по итогам пандемийного 2020 года — оно составило 1,34 млн человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В исследовании, материалы которого приводит РБК, говорится, что в декабре 2022 года число молодых работников на рынке труда достигло 21,5 млн человек, что составляет 29,8% всех занятых. Показатель достиг минимальных значений за весь период доступной с 2006 года статистики. Однако, если учитывать тренд старения населения, который начал проявляться в России еще с 1990-х годов, то можно предположить, что показатель является рекордно низким за всю новейшую историю страны, отмечают эксперты FinExpertiza.

Наибольшее сокращение за год зафиксировано в численности работников в возрасте от 25 до 29 лет. Их стало меньше на 724 тыс. (7,2 млн человек). Также значительное «вымывание с рынка труда» произошло в возрастной категории 30–34 лет — сокращение на 524 тыс., до 10,7 млн человек. Снижение количества занятых в 2022 году было отмечено и среди начинающих специалистов в возрасте 20–24 лет (-87 тыс., до 3,2 млн человек).

По результатам прошлого года, количество трудящихся женщин младше 35 лет сократилось на 8,5%, а мужчин — на 3,5%. При этом, в половозрастном разрезе необходимо учитывать, что из числа занятых не исключаются военнослужащие и мобилизованные, хотя они выпадают из производственного процесса, подчеркнули в FinExpertiza.

Авторы исследования полагают, что основная причина старения рабочей силы в России связана с демографией, то есть низкой рождаемостью в 1990-е годы. Численность молодых работников непрерывно уменьшается с начала 2010-х годов. За последние десять лет количество работников до 30 лет сократилось на 35,6%, или на 5,9 млн человек.

Милена Костерева