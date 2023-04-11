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Коммерсантъ FM
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МИД Японии в «Синей книге» назвал Южные Курилы незаконно оккупированными Россией

Правительство Японии считает, что спорные острова Курильской гряды, которые в стране называют «северными территориями», являются «исконными японскими» и сейчас «находятся под незаконной оккупацией России». Об этом говорится в ежегодном докладе (.pdf) японского МИДа под названием «Синяя книга по дипломатии», документ опубликован на сайте ведомства.

«Синяя книга по дипломатии» — своего рода дипломатический справочник. МИД Японии публикует его ежегодно с 1957 года.

«Северные территории, на которые распространяется суверенитет Японии — это исконные японские территории, которые сейчас находятся под незаконной оккупацией России»,— считает МИД Японии (цитата по ТАСС). В ведомстве назвали проблему принадлежности упомянутых территорий «самым серьезным нерешенным вопросом японско-российских отношений». Японский МИД также снова раскритиковал решение России прекратить переговоры по мирному договору.

Япония оспаривает суверенитет России над островами Южной курильской гряды (Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи). Под контроль России они попали после Второй мировой войны.

После того как японские власти присоединились к антироссийским санкциям, РФ в марте 2022 года отказалась от ведения переговоров о статусе Курильских островов и о заключении мирного договора, а также отменила безвизовый режим для японцев на Курилах. Япония в прошлом году впервые с 2003-го обозначила Южные Курилы как «незаконно оккупированные». Японские власти также требовали исключить Курилы из зоны военных учений. Согласно принятой в декабре стратегии нацбезопасности, Япония «серьезно обеспокоена» политическим курсом России и больше не считает ее партнером.

О развитии отношений двух стран — в материале «Ъ FM» «Санкции ширятся».

Лаура Кеффер

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