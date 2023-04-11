Жителя Сахалина задержали по подозрению в госизмене

В Сахалинской области задержали россиянина по подозрению в госизмене (ст. 275 УК РФ), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пограничное управление ФСБ по региону. По версии спецслужбы, мужчина хотел уехать на Украину транзитом через территорию третьей страны.

«Задержан гражданин России, намеревавшийся выехать на территорию Украины и вступить в одно из воинских формирований для участия в боевых действиях против вооруженных сил Российской Федерации»,— утверждает ФСБ. Какие-либо подробности о задержанном не приводятся.

В 2022 году группа депутатов от «Единой России» внесла законопроект о мерах по борьбе с угрозами нацбезопасности. Поправки к УК предусматривали, в частности, что «переход на сторону противника» приравнивается к госизмене. Президент Владимир Путин подписал этот закон в июле.

О том, как двух севастопольцев обвинили в госизмене в пользу Украины, читайте в материале «Ъ» «Наводчиков вычислили по почте».

Лаура Кеффер