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Коммерсантъ FM
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Иностранные товары увеличили свою долю на потребительском рынке

Мониторинг импорта

Проанализировав данные статистической формы, с помощью которой отчитываются перед Росстатом юридические лица, занимающиеся оптовой торговлей (за исключением микропредприятий), аналитики аудиторско-консалтинговой сети выявили, что в 2022 году доля импорта в денежном выражении в обороте основных потребительских товаров выросла относительно 2021 года. Это произошло несмотря на общее снижение ввоза зарубежной продукции в Россию. По данным ФТС, в целом стоимость импорта в РФ в 2022 году упала на 11,7% — до $259,1 млрд (см. “Ъ” от 14 марта).

На этом фоне, по расчетам аналитиков FinExpertiza, за год доля импорта в оптовом товарообороте пищевых продуктов (включая алкоголь и табачные изделия) увеличилась на 4,1 процентного пункта (п. п.) — до 18,7%; бытовой техники (телевизоры, холодильники, стиральные машины и прочее) — на 1,7 п. п., до 28,7%; электроники (компьютеры и периферийные устройства к ним, телефоны, комплектующие) — на 4,8 п. п., до 74,1%; мебели, осветительных приборов и ковровых изделий — на 13,5 п. п, до 47,2%.

На региональных рынках продовольствия импорт преобладает в Смоленской (72,5%), Рязанской (59%), Курганской (56,3%), Магаданской (50%) областях. Практически только зарубежную бытовую технику продают оптовые предприятия Бурятии (98%), Ульяновской (97,5%) и Смоленской (96,7%) областей, Приморского края (94%) и Алтайского края (90%). Наибольшая доля импортной электроники — в Приморском крае (99,8%), Севастополе (99%), Липецкой области (91,1%), Удмуртии (89,4%) и Санкт-Петербурге (85,1%). О максимальной доле импортной мебели отчитались оптовики Белгородской и Амурской областей (по 100%), Тверской (84,9%), Свердловской (84,3%) и Псковской (83,7%) областей.

Наряду с этим доля зарубежной продукции в 2022 году снизилась на фармацевтическом рынке (на 18 п. п., до 25,7% в общем товарообороте), а также в секторе парфюмерии и косметики (на 4,4 п. п., до 32,7%). Доля импорта в оптовых продажах одежды и обуви за год фактически не поменялась (минус 0,2 п. п., 40%) при очевидном изменении географии поставщиков.

Артем Чугунов

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