Бомбардировщик сбросил экипаж

Как стало известно “Ъ”, гарнизонный военный суд в Калуге приговорил к условным срокам заключения замкомандира эскадрильи 52-го Гвардейского авиаполка Алексея Скворцова и техника Игоря Аристова. По их вине, как было установлено следствием и судом, произошло случайное катапультирование экипажа из кабины стоящего на взлетной полосе бомбардировщика Ту-22М3, приведшее к гибели трех старших офицеров полка, включая его командира. Сами осужденные убеждены, что трагедия случилась из-за технической неисправности боевой машины, которую ни следствие, ни суд так и не сумели выявить. В апелляции они будут требовать отмены приговора и продолжения расследования по уголовному делу.

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Фото: Михаил Сырица, Коммерсантъ Ту-22М3

Фото: Михаил Сырица, Коммерсантъ

2-й Западный окружной военный суд в Москве рассмотрит апелляционную жалобу майора Скворцова и гражданского специалиста 52-го тяжелого бомбардировочного авиаполка Аристова на обвинительный приговор, вынесенный им Калужским гарнизонным военным судом. За нарушение правил полетов или подготовки к ним (ст. 351 УК РФ), повлекшее по неосторожности гибель трех человек, летчику и технику грозили реальные сроки заключения до семи лет, но суд первой инстанции проявил к ним снисхождение: подсудимые получили соответственно три года и два с половиной года условно. Тем не менее оба они обжаловали вынесенное решение.

Как пояснил “Ъ” адвокат майора Скворцова Сергей Иванов, следствие и суд так и не смогли установить причины произошедшей аварии, а следовательно, и называть ее виновников было по крайней мере преждевременно.

В апелляции защита, по словам адвоката Иванова, будет требовать отмены приговора гарнизонного суда и возврата материалов уголовного дела прокурору для устранения имеющихся в них недоработок, препятствующих вынесению объективного и справедливого судебного решения. Не устроил результат судебного разбирательства и прокуратуру, которая подала на него апелляционное представление.

Напомним, авария произошла 23 марта 2021 года на базовом аэродроме 52-го авиаполка Шайковка в Калужской области. В этот день в части отрабатывалась процедура «экстренного поднятия боевых машин в воздух в связи с нападением на аэродром условного противника». В числе участников тренировки был заявлен заместитель командира эскадрильи сверхзвуковых бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3 Скворцов, а проверять его подготовку должны были командир части полковник Вадим Белослюдцев, штурман полка майор Денис Султанов и штурман-инструктор подполковник Александр Подсобляев.

Когда экипаж занял места в кабине, Алексей Скворцов начал выполнять подготовку самолета к взлету, включающую в себя подачу электропитания к различным системам бомбардировщика. Как только пилот поднял очередной переключатель автомата защиты с расцепителем (АЗР) электроцепи, перед тремя членами его экипажа загорелись табло с надписями «Принудит. покидание».

Автоматика Ту-22М3 предоставляет командиру право катапультировать своих подчиненных принудительно — своим решением со своего места в кабине.

По этой схеме развивались и события 23 марта 2021 года: сразу после активации АЗР проверяющие уже не могли повлиять на ситуацию.

Их руки и ноги плотно зафиксировались защитными ремнями, створки фонаря кабины отстрелились, и в течение следующих пяти секунд старших офицеров вместе с креслами выбросили из кабины сработавшие пиропатроны. Поскольку самолет в момент катапультирования стоял на месте, парашютные системы всех трех кресел раскрылись, но не смогли наполниться набегающим воздушным потоком, и проверяющие погибли, разбившись после падения на бетонные плиты. В кабине остался только Алексей Скворцов.

Проведенное расследование установило, что подготовка боевой машины к взлету выполнялась пилотом Скворцовым в штатном режиме. Другое дело, что выполненная им подача электричества к системе принудительного покидания должна была лишь включить, но не активировать ее. Эвакуация экипажа на исправном самолете выполняется не автоматом АЗР, а дополнительным установленным в цепи тумблером, находящимся в нише под защитной крышкой, которая еще и прикручена к панели тонкой проволокой с пломбой, страхующей тумблер от случайного доступа. В боевых условиях командир Ту-22М3 просто рвет эту проволоку усилием пальцев, открывает крышку и поднимает тумблер, а в каком состоянии находились все эти устройства во время учений 23 марта 2021 года, выяснить так и не удалось. В этом и заключается главная претензия осужденных к следствию и гарнизонному суду.

Проверявший боевую машину перед вылетом техник Аристов уверял следствие и суд в том, что после осмотра привел тумблер в выключенное положение, после чего закрыл устройство крышкой и опломбировал ее, как того требует инструкция. Пилот Скворцов, в свою очередь, заявил следствию, что перед подготовкой к вылету обратил внимание на сорванную пломбу и открытую крышку ниши с тумблером, но не придал этому значения. При этом на момент осмотра самолета, производившегося военными следователями уже после ЧП, крышка и даже пломба оказались на своих местах.

«Таким образом, кто и в какой момент вмешивался в работу тумблера, до сих пор неясно,— пояснил “Ъ” адвокат Иванов.

— На самом устройстве были обнаружены многочисленные отпечатки пальцев и потожировые следы, однако экспертизы показали, что ни одному из подсудимых они не принадлежат. Мы полагаем, что причиной трагедии стала все же техническая неисправность самолета, и будем настаивать в апелляционном суде на более тщательной проработке этой версии».

Сергей Машкин