Автомат защиты не защитил

Как стало известно “Ъ”, военный суд начал рассматривать уголовное дело о гибели весной прошлого года командира и двух старших офицеров 52-го авиаполка, произошедшей в результате их случайного катапультирования из кабины стоящего на полосе бомбардировщика. По версии следствия, тумблер аварийного покидания экипажа оставил включенным проверявший машину техник, а не осмотревший кабину перед вылетом пилот случайно «эвакуировал» коллег. Оба они стали обвиняемыми в нарушении правил полетов и подготовки к ним (ст. 351 УК РФ). Защита будет доказывать в процессе, что причиной трагедии стали не ошибки подсудимых, а техническая неисправность самолета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дальний бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3

Фото: Михаил Сырица, Коммерсантъ Дальний бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3

Фото: Михаил Сырица, Коммерсантъ

Выявлять виновников трагедии, произошедшей 23 марта 2021 года на аэродроме Шайковка в Калужской области, будет гарнизонный военный суд (ГВС). В Калужском ГВС уже прошли предварительные слушания, а теперь назначено рассмотрение по существу уголовного дела.

Подсудимыми являются заместитель командира эскадрильи Ту-22М3 52-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка майор Алексей Скворцов и техник Игорь Аристов. По версии СКР, допущенные ими нарушения правил подготовки к полетам дальнего бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3 привели к тяжким последствиям — гибели трех человек.

Проведенное расследование установило, что трагедия произошла во время учений, предусматривающих экстренное поднятие боевых машин в воздух из-за начавшегося нападения на аэродром условного противника. В числе участников тренировки был заявлен и майор Скворцов, а проверить подготовку одного из лучших летчиков полка должна была представительная делегация в составе сразу трех старших офицеров. Командир части полковник Вадим Белослюдцев занял правое кресло помощника командира Ту-22М3, а штурман полка майор Денис Султанов и штурман-инструктор подполковник Александр Подсобляев сели позади летчиков, распределив между собой обязанности оператора и ответственного за навигацию.

Когда машина находилась еще на земле, Алексей Скворцов, готовя ее к старту, начал включать защитные автоматы, подавая таким образом ток к различным системам бомбардировщика. Как только пилот поднял рычаг автомата защиты с расцепителем (АЗР) электроцепи принудительного катапультирования экипажа, перед тремя его коллегами загорелись табло «Принудительное покидание». В этот же момент руки и ноги и корпуса офицеров Белослюдцева, Султанова и Подсобляева плотно зафиксировались на креслах защитными ремнями, а крышки фонаря кабины были отстреляны. В течение следующих пяти секунд взорвавшиеся пиропатроны последовательно вытолкнули из кабины кресла трех членов экипажа. Все они погибли после падения с высоты и удара о бетонные плиты взлетной полосы.

Несмотря на то что используемое в Ту-22М3 катапультное кресло КТ-1М оснащено трехкаскадной парашютной системой, позволяющей безопасно покинуть самолет, как показало расследование, после активации АЗР майором Скворцовым его коллеги были обречены. Дело в том, что нормальной работе КТ-1М требуется набегающий воздушный поток, образующийся при движении самолета со скоростью не менее 130 км/ч. Это необходимо для достаточного наполнения в воздухе раскрывшихся парашютов. Бомбардировщик во время случайной эвакуации стоял на земле, поэтому критически важное для выживания условие соблюдено не было.

Между тем было установлено, что включение АЗР является штатной процедурой перед взлетом. Это действие майора должно было всего лишь подключить к энергоснабжению систему катапультирования экипажа, но не активировать ее. Командир Ту-22М3 действительно имеет возможность принудительно эвакуировать своих подчиненных, но для этого он должен не только запитать соответствующую цепь включением автомата, но еще и активировать ее расположенным под его левой рукой тумблером. Чтобы защитить этот тумблер от случайного нажатия, он закрыт специальной красной крышкой с надписью «Принудит. покидание», а сама заглушка еще и зафиксирована дополнительно скруткой из тонкой медной проволоки. В критической ситуации командир просто рвет скрутку, выбрасывает из кабины экипаж, а затем уже в ручном режиме эвакуируется сам.

Крышка и стала камнем преткновения в предварительном расследовании, а затем и в суде. Дело в том, что прибывшие на место трагедии технические эксперты и следователи военного следственного отдела СКР по Калужскому гарнизону обнаружили заглушку в закрытом и даже запечатанном проволокой состоянии. Таким образом, главной версией расследования должно было стать предположение о том, что электроцепь пиропатронов катапульт каким-то образом замкнулась в обход тумблеров из-за неисправности электропроводки бомбардировщика. В пользу этой версии свидетельствует и тот факт, что незадолго до учений Ту-22М3 ремонтировался на заводе и подсудимые Аристов и Скворцов готовили его фактически к первому после ремонта боевому вылету.

Между тем следствие пришло к выводу, что тумблер все же был поднят. Включил его, скорее всего, авиатехник Игорь Аристов, готовивший боевую машину к вылету и «забывший» после обслуживания деактивировать систему, закрыть и законтрить защитную крышку. Пилот Алексей Скворцов, в свою очередь, подал ток в систему, не проверив положение всех выключателей и крышек, как того требует инструкция. Возможно, оба подсудимых просто волновались, осознавая свою особую ответственность перед предстоящими учениями и севшим в самолет начальством. Следствие в итоге сочло, что тумблер покидания военнослужащие полка выключили и заблокировали уже после ЧП, чтобы попытаться таким образом спасти от уголовного преследования «своих» летчика и техника.

«Мы не признаем вину и считаем, что причиной трагедии стала техническая неисправность самолета, а не человеческие ошибки»,— сообщил “Ъ” адвокат Алексея Скворцова Сергей Иванов. От более подробных комментариев он воздержался.

Сергей Машкин